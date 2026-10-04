Сборная Кыргызстана по футболу победила Ливан в Бишкеке со счетом 3:1

Национальная сборная Кыргызстана по футболу выиграла у команды Ливана в заключительном матче текущего года. Товарищеская встреча прошла в Бишкеке на главном арене столицы - стадионе имени Долона Омурзакова.

Матч состоялся в рамках учебно-тренировочных сборов перед Кубком Азии. До этой игры команды встречались три раза: дважды фиксировалась ничья, а в одной встрече победу одержали ливанские футболисты.

Азиатский турнир пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года. По результатам жеребьевки на групповом этапе Кыргызстану предстоит сыграть со сборными Китая, Сирии и Ирана.