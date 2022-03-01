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Эдиль Байсалов встретился с региональным директором Управления ООН

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- Бакыт Стамов
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с региональным директором Управления Организации Объединенных Наций по координации деятельности в целях развития в Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сообщается, что целью визита в КР регионального директора является продолжение диалога с кабинетом министров, партнерами по развитию и гражданским обществом по реализации реформ ООН.

Эдиль Байсалов проинформировал представителей ООН о текущей ситуации в социально-экономической сфере, о планах Кабмина на ближайшее время. После стороны обсудили текущие актуальные вопросы.

Замглавы кабмина сообщил о том, что кабмин будет вынужден пересмотреть некоторые среднесрочные планы в связи с значительным ухудшением международной экономической ситуации.

Основное внимание в ближайшие месяцы будет уделяться смягчению влияния внешних факторов на уязвимые слои населения.

Эдиль Байсалов заверил в приверженности КР Целям устойчивого развития ООН.

Далее участники встречи затронули вопросы сотрудничества в рамках реализации программ развития.

Зампред кабмина озвучил наиболее приоритетные направления сотрудничества Кыргызской Республики с ООН в период реализации следующей фазы Странового программного документа на 2023-2027 гг.


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URL: https://www.vb.kg/414834
Теги:
ООН, Эдиль Байсалов, Кыргызстан, кабмин
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