В России с 1 марта ужесточаются правила получения разрешения на оружие

В Российской Федерации с сегодняшнего дня ужесточаются правила получения разрешения на оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев, в первую очередь эти изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования.

"В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра", - пояснил Медведев.

Он также отметил, что основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения.

"Кроме того, Росгвардия получает возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином данного медицинского освидетельствования", - сказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве.

Ранее сообщалось, что такая медкомиссия должна проводиться раз в пять лет. Согласно новому закону, проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием.