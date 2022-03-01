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Мэр столицы встретился с председателем Бишкекского городского кенеша

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- Алина Мамаева
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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с председателем Бишкекского городского кенеша Куванычбеком Конгантиевым.

Во время встречи, которая состоялась по инициативе градоначальника, обсудили вектор сотрудничества между муниципалитетом и городским кенешем в рамках Закона КР "О местном самоуправлении"

Стороны отметили, чёткую координацию совместных действий для осуществления оперативной и качественной деятельности муниципалитета.

Мэр и председатель БГК обсудили первоочередные вопросы: общественный транспорт, строительство мусоросортировочного завода, узаконение самовольных домостроений, формирование бюджета на этот год и другие.

Подобные встречи будут проводиться на регулярной основе.


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URL: https://www.vb.kg/414840
Теги:
мэрия, Кыргызстан
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