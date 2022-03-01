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Мэрия оштрафовала ряд компания за нарушение правил благоустройства

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- Алина Мамаева
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием постоянно проводит работу по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения города.

За несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" от 3 до 13 тысяч сомов привлечены к ответственности: фитнес-клуб "Стил", многопрофильная клиника "КАМЭК" на улице Московской, 225.

За выброс производственных и бытовых отходов по статье 115 в размере от 5,5 тысяч до 23 тысяч сомов "пойманы за руку": магазин штор "Эрмитаж", кафе "Империя пиццы" на улице Ауэзова,11.

За повреждение дорожного сооружения на Исанова, 85 компания "Лайф Хоспитал" привлечена к ответственности по части 1 статьи 177, должна оплатить штраф в размере 23 тысяч сомов.

По вопросам нарушения правил благоустройства горожане могут обращаться по номерам:

  1. по Свердловскому району: 0551551745;
  2. по Октябрьскому району: 0505523832;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0554222213.


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URL: https://www.vb.kg/414843
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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