Мэрия оштрафовала ряд компания за нарушение правил благоустройства

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием постоянно проводит работу по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения города.

За несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" от 3 до 13 тысяч сомов привлечены к ответственности: фитнес-клуб "Стил", многопрофильная клиника "КАМЭК" на улице Московской, 225.

За выброс производственных и бытовых отходов по статье 115 в размере от 5,5 тысяч до 23 тысяч сомов "пойманы за руку": магазин штор "Эрмитаж", кафе "Империя пиццы" на улице Ауэзова,11.

За повреждение дорожного сооружения на Исанова, 85 компания "Лайф Хоспитал" привлечена к ответственности по части 1 статьи 177, должна оплатить штраф в размере 23 тысяч сомов.

По вопросам нарушения правил благоустройства горожане могут обращаться по номерам: