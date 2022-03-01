В работе Facebook снова произошел сбой

Пользователи Facebook вновь жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи сервиса Facebook из ряда стран жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Проблемы начались после 4 утра по московскому времени. По данным Downdetector, в США 89 процентов пользователей жалуются на работу приложения, 9 процентов – на проблемы с работой веб-сайта, 2 процента – на проблему с авторизацией.

Кроме американцев с такими же проблемами столкнулись жители Германии, Франции, Великобритании и ряда других стран.