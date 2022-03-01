В Карагачевой роще пасутся лошади

В Карагачевой роще Бишкека пасутся лошади. Об этом на своей странице сообщила гражданский активист Гуля Алмамбетова. Ниже приводим текст публикации активистки.

"Ботанический сад нуждается в поддержке, зарплаты сотрудников крайне малы, ирригационная система требует модернизации, заборы разрушаются, гулять горожанам не дано. Но если передадут мэрии в отсутствие управления парков, тупой кадровой чехарды и полной деморализации, то не факт, что там не будут пастись лошади как в Карагачевой роще. Видео из недавнего пешком в каждый дом", - говорится в сообщении Алмамбетовой.