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В Карагачевой роще пасутся лошади

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- Назгуль Абдыразакова
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В Карагачевой роще Бишкека пасутся лошади. Об этом на своей странице сообщила гражданский активист Гуля Алмамбетова. Ниже приводим текст публикации активистки.

"Ботанический сад нуждается в поддержке, зарплаты сотрудников крайне малы, ирригационная система требует модернизации, заборы разрушаются, гулять горожанам не дано. Но если передадут мэрии в отсутствие управления парков, тупой кадровой чехарды и полной деморализации, то не факт, что там не будут пастись лошади как в Карагачевой роще. Видео из недавнего пешком в каждый дом", - говорится в сообщении Алмамбетовой.


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URL: https://www.vb.kg/414848
Теги:
Бишкек, животные
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