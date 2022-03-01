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6 марта в Бишкеке пройдут масленичные гулянья

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- Анастасия Карелина
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В воскресенье, 6 марта, в Бишкеке пройдут традиционные масленичные гулянья. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Русский дом в Бишкеке.

Праздник начнется 11 часов на площади у здания Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Ассамблеи народа Кыргызстана. Организуют это культурное мероприятие посольство России в Кыргызстане, Русский культурный центр "Гармония" и мэрия Бишкека при поддержке Русского дома в Бишкеке и Ассамблеи народа Кыргызстана.

Празднование Масленицы уходит своими корнями в язычество и знаменует собой окончание зимы. Славянские народы издревле устраивали на Масленицу шумные гулянья, ведь считалось, что чем больше смеха и веселья будет в последние дни зимы, тем больше изобилия и благополучия принесет год. Поэтому на гулянья приглашаются все! Организаторы обещают, что будет весело. Гостей ждут конкурсы и игры с призами и подарками, яркая концертная программа, сжигание чучела и, конечно же, вкусные блины.


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URL: https://www.vb.kg/414849
Теги:
концерт, посольство, Россия, Русские в Киргизии, Ассамблея народа Кыргызстана, Бишкек, мэрия
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