6 марта в Бишкеке пройдут масленичные гулянья

В воскресенье, 6 марта, в Бишкеке пройдут традиционные масленичные гулянья. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Русский дом в Бишкеке.

Праздник начнется 11 часов на площади у здания Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Ассамблеи народа Кыргызстана. Организуют это культурное мероприятие посольство России в Кыргызстане, Русский культурный центр "Гармония" и мэрия Бишкека при поддержке Русского дома в Бишкеке и Ассамблеи народа Кыргызстана.

Празднование Масленицы уходит своими корнями в язычество и знаменует собой окончание зимы. Славянские народы издревле устраивали на Масленицу шумные гулянья, ведь считалось, что чем больше смеха и веселья будет в последние дни зимы, тем больше изобилия и благополучия принесет год. Поэтому на гулянья приглашаются все! Организаторы обещают, что будет весело. Гостей ждут конкурсы и игры с призами и подарками, яркая концертная программа, сжигание чучела и, конечно же, вкусные блины.