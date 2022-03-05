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В Бишкеке завершена первая фаза строительства дорог за счет гранта КНР

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- Назгуль Абдыразакова
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В министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялась церемония подписания акта приема-передачи по проекту "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" (1 фаза) за счет грантовых средств правительства Китайского Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным в мероприятии приняли участие министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, чрезвычайный и полномочный посол КНР в КР Ду Дэвень и мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров.

Подписантами документа выступили китайская сторона и столичный муниципалитет.

Мэр города Бишкек поблагодарил правительство Китая, посольство КНР в КР за неоценимый вклад в развитие города, в частности за проекты, касающиеся каждого горожанина, а также выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

В свою очередь, Ду Дэвень поздравила участников церемонии и всех бишкекчан с успешным завершением еще одной миссии и отметила важность в укреплении и достижении плодотворных результатов дружественного взаимодействия.

Напомним, что первая фаза строительства дорог за счет КНР началась в сентябре 2016 года, в рамках которой приведены в порядок 49 улиц, протяженностью 95 км, в том числе построено 180 км тротуаров, обновлены ирригационные сети.

Кроме того, произведено строительство 6 мостов и 1 путепровода.

На данный момент в столице после зимней паузы возобновилась реализация вторая фаза проекта, подготовительные работы идут на 24 отрезках улиц.


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URL: https://www.vb.kg/414855
Теги:
дороги, Китай, строительство, Министерство экономики и коммерции, мэрия
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