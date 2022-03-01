"Почему НПОшники не выступали в поддержку мирного населения Ирака и Сирии?"

Прошедшие митинги в Бишкеке в поддержку Украины, организованные неправительственным сектором, вызвали неоднозначную реакцию у общественности. По крайней мере, для многих стало очевидно, кто является истинным заказчиком подобных мероприятий.

В этой связи очень точно охарактеризовал эти акции молодой политик Азамат Баяманов на своей странице в соцсети:

"100 человек вышли у задания посольства РФ КР. Они говорят от имени всего Кыргызстана, что Кыргызстан с Украиной. Кто им дал право говорить от имени всех кыргызстанцев? Вы должны были сказать, что НПО с Украиной. Тогда было бы правильно!".

Общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов и вовсе считает, что это даже хорошо, что местные НПО вышли на митинг в поддержку Украины. Напомним, Тилек Усупов ранее принимал активное участие в парламентских слушаниях по принятию закона об НКО, согласно которому неправительственные организации должны будут отчитываться о потраченных финансах.

"Каждый может выступать и выражать свои мысли, но то, что НПО организовали мирные митинги в поддержку Украины, - это даже хорошо, так как стало очевидно, кто и на кого работает. Возможно, это подтолкнет наконец наше общество на более активные действия в отношении неправительственного сектора. Что же касается самого военного конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин четко обозначил, что он не воюет против украинского народа, а против националистов – радикалов, которые как террористы прикрываются народом Украины", - отметил Усупов.

Общественный деятель задался закономерным вопросом, ответ на который, думается, заинтересует каждого кыргызстанца.

"Почему же представители НПО, которые митинговали в поддержку Украины, не выступали в свое время, когда силы НАТО бомбили мирное население в Ираке, Сирии и Югославии. Если вы против войны, то тогда вы должны протестовать против войны во всем мире, а не преследовать свои меркантильные интересы. Некоторые просто на митинги пришли за компанию или вовсе с определенной целью уехать на Запад. Хотя Запад никого не ждет. Поэтому закон об НКО, который мы предлагали законотворцам, считаю, был принят в мягкой форме. Нужно дать некоторым НПО статус "агентов иностранного влияния", - сказал он.

Подытоживая, хотелось бы напомнить, что сама история показывает, что в любом конфликте западные игроки зачастую преследуют исключительно собственные интересы. При этом будущее этих стран, которым Запад "помогает либо противостоит", зачастую становится более чем плачевным. Достаточно посмотреть на Ирак и Сирию.

Простым же людям надо научиться не вестись на провокации и действовать обдумано. А главное - помнить, что те, кто сейчас наиболее громко кричит в соцсетях, преследуют исключительно собственные интересы и отрабатывают финансы и гранты на деятельность своих НПО.