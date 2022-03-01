Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в Ысык-Атинском районе задержаны подозреваемые в краже металлических ограждений на кладбищах. Ранее в некоторых информационных агентствах были опубликованы материалы о том, что на территории Чуйской области участились факты вандализма на кладбищах.

Пресс-службой ГУВД Чуйской области была предоставлена информация о том, что каких либо фактов вандализма на

кладбищах Чуйской области не зарегистрировано. При этом была предоставлена информация о том, что все зарегистрированные факты

происходящие на кладбищах имеют признаки тайного хищения металлических ограждений злоумышленниками в целях получения материальной выгоды.

28 февраля в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий во время проведения рейда "Арсенал" сотрудниками Новопокровского поселкового отдела милиции по горячим следам задержаны подозреваемые во время попытки кражи металлических ограждений могил на кладбище расположенном в селе Новопокровка. По указанному факту в последующем с заявлением обратился Д.А., 1974 года рождения, который указал, что указанные ограждения были взяты с могилы его дедушки.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений просмотренных статьей 37-205 (Попытка кражи) УК КР. Где по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Б.А., 1979 года рождения и Б.С., 1987 года рождения.

В настоящее время сотрудниками милиции установлено причастность задержанных еще к четырем фактам аналогичных краж металлических ограждений на кладбищах расположенных на территории Ыссык-Атинского района.

Досудебное производство продолжается.