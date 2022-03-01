Выявлена коррупционная схема в ПЭУ "Бишкекводоканал"

ГКНБ выявлен устойчивый коррупционный механизм в ПЭУ "Бишкекводоканал" (далее "БВК") при осуществлении выдачи технических условий и подключении к сетям водоснабжения и канализации новых многоквартирных жилых домов, построенных в Южной зоне города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ответственными лицами ПЭУ "БВК" в сговоре с представителями отдельных строительных компаний в период с 2018-го по 2021 год осуществлена выдача технических условий и подключение порядка 23 строительных объектов по Южной зоне города Бишкека в обход уплаты соответствующих платежей в бюджет муниципального предприятия.

Вместе с тем в целях сокрытия противоправной деятельности ответственными лицами ПЭУ "БВК" после успешного подключения и дальнейшего получения других разрешительных документов строительным объектом ранее выданные технические условия были отозваны, однако строящийся (завершенный) объект фактически остается подключенным к сетям.

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Бишкекского городского кенеша № 54 от 6 февраля 2018 года денежные средства от застройщиков за подключение к сетям ПЭУ "БВК" в Южной зоне города Бишкека, предназначены на погашение кредита с процентами, полученного от ЕБРР в рамках проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации города Бишкека", также должны были расходоваться на строительство магистральных и разводящих сетей водопровода и канализации.

В рамках досудебного производства установлено, что в результате функционирования указанного коррупционного механизма со стороны порядка 20 строительных компаний (во избежание нанесения урона имиджу реквизиты строительных компаний не указываются) бюджету ПЭУ "БВК" нанесен ущерб в размере более 311 миллионов сомов. В настоящее время часть указанной суммы возмещено со стороны застройщиков.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц, а также планируется привлечение к ответственности работников ПЭУ "Бишкекводоканал", организовавших указанную коррупционную схему. Кроме этого, после возмещения полной суммы ущерба указанные средства будут направлены по своему целевому назначению.

Ведется следствие.