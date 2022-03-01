КР признал сертификаты о вакцинации против коронавируса 41 страны

Кыргызская Республика признала сертификаты о вакцинации против коронавируса, выданные в 41 стране. Такие данные приводит Штаб КР по COVID-19.

Список стран, чьи сертификаты признаны в КР:

1. Венгрия

2. Великобритания

3. Государство Катар

4. Израиль

5. Королевство Саудовской Аравии

6. Республика Узбекистан

7. ОАЭ

8. Республика Казахстан

9. США

10. Грузия

11. Румыния

12. Российская Федерация

13. Республика Корея

14. Европейский Союз

15. Республика Сан-Марино

16. Республика Турция

17. Республика Франция

18. Федеративная Республика Германия

19. Польша

20. Щвейцарская Конфедерация

21. Палестина

22. ООН

23. Иные сертификаты Великобритании

24. Европейский Союз (цифровой)

25. Марокко

26. Австрия

27. Нидерланды

28. Кувейт

29. Азербайджан

30. Камбоджа

31. Эстония

32. Монголия

33. Чешская Республика

34. Республика Черногория

35. Республика Индия

36. Аргентина

37. Австралия

38. Украина

39. Мальдивская Республика

40. Королевство Бельгии

41. Япония

Сертификаты о вакцинации против коронавируса, выданные в Кыргызской Республике, признаны следующими странами:

1. Индия

2. Ирак

3. Туркменистан

4. Турция

5. Грузия

6. Казахстан

7. Армения

8. Республика Беларусь

9. Монголия

10. Азербайджан

11. Парагвай (дополнительно требуется ПЦР-тест)

12. Нидерланды

13. Королевство Бельгия