В КР служба земельных ресурсов предоставляет свои услуги онлайн

Государственное агентство по земельным ресурсам при ПКР подписало Соглашение с ГП "Центр электронного взаимодействия" при Государственном комитете информационных технологий и связи КР по предоставлению сервисов для государственных органов посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук". Об этом сообщает пресс-служба госагентства.
На портале "Тундук" разработано и опубликовано порядка 76 веб-сервисов по предоставлению информации по объектам недвижимости и правам на них, а также адресные данные.
Подключено 19 министерств и ведомств:
- Генеральная прокуратура Кыргызской Республики,
- Государственная налоговая служба Кыргызской Республики,
- Государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия "Тундук" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики,
- Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики,
- Министерство внутренних дел КР,
- Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики,
- Министерство финансов Кыргызской Республики,
- Открытое акционерное общество "Государственная Ипотечная Компания",
- Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики,
- Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики,
- Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики,
- Министерство юстиции,
- Национальный статистический комитет,
- Социальный фонд,
- Министерство обороны,
- Финансовая полиция,
- Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "БИР ТОП",
- Открытое акционерное общество "Айыл Банк",
- Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
Также, на государственном портале государственных услуг разработан веб-сервис для предоставления информации гражданам о наличии/отсутствии прав на недвижимое имущество посредством идентификации через облачное ЭЦП (электронная цифровая печать) или биометрический ID-паспорт. При этом информация предоставляется бесплатно.
Также проведены работы по публикации платных услуг:
- выписка о правах и ограничениях на объект недвижимости;
- технические параметры объекта недвижимости;
- история прав и ограничений на объект недвижимости.
Электронный банкинг посредством платежного шлюза СМЭВ "Тундук" реализован с использованием кода платежа для спецсчета ГАЗР. С 20 апреля 2021 года произведен запуск предоставления услуг по 3-м видам справок через Госпортал "Тундук".