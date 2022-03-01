В КР служба земельных ресурсов предоставляет свои услуги онлайн

Государственное агентство по земельным ресурсам при ПКР подписало Соглашение с ГП "Центр электронного взаимодействия" при Государственном комитете информационных технологий и связи КР по предоставлению сервисов для государственных органов посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук". Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

На портале "Тундук" разработано и опубликовано порядка 76 веб-сервисов по предоставлению информации по объектам недвижимости и правам на них, а также адресные данные.

Подключено 19 министерств и ведомств:

- Генеральная прокуратура Кыргызской Республики,

- Государственная налоговая служба Кыргызской Республики,

- Государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия "Тундук" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики,

- Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики,

- Министерство внутренних дел КР,

- Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики,

- Министерство финансов Кыргызской Республики,

- Открытое акционерное общество "Государственная Ипотечная Компания",

- Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики,

- Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики,

- Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики,

- Министерство юстиции,

- Национальный статистический комитет,

- Социальный фонд,

- Министерство обороны,

- Финансовая полиция,

- Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "БИР ТОП",

- Открытое акционерное общество "Айыл Банк",

- Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Также, на государственном портале государственных услуг разработан веб-сервис для предоставления информации гражданам о наличии/отсутствии прав на недвижимое имущество посредством идентификации через облачное ЭЦП (электронная цифровая печать) или биометрический ID-паспорт. При этом информация предоставляется бесплатно.

Также проведены работы по публикации платных услуг:

- выписка о правах и ограничениях на объект недвижимости;

- технические параметры объекта недвижимости;

- история прав и ограничений на объект недвижимости.

Электронный банкинг посредством платежного шлюза СМЭВ "Тундук" реализован с использованием кода платежа для спецсчета ГАЗР. С 20 апреля 2021 года произведен запуск предоставления услуг по 3-м видам справок через Госпортал "Тундук".