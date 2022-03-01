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Бишкекчане жалуются на строительство многоэтажки в частном секторе

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- Наталья Крайнова
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В редакцию vb.kg обратились жители домов на пересечении улиц Шота Руставели, Целиная и Сухомлинова. По их словам, ведется строительство многоэтажного дома по улицам Шота Руставели - Целинная с нарушением строительных норм.

"Многоэтажку строят в упор к нашим домам. Тут всего 30 соток земли. Причем земля имеет песчаный состав, она не предназначена для такого большого здания. А они здесь собрались построить четырехподъездный 13-этажный дом на 109 квартир c супермаркетом в подвале! Если будет 109 квартир, у всех машины. Куда их ставить будут? А детскую площадку где разместят?" - недоумевают жители.

По словам жильцов, уже обвалился забор у ближайшего к стройке дома, и в результате слетела труба газопровода.

"Нарушаются строительные нормы и наши права человека. Нас вынуждают продавать свои жилые дома за копейки. Сколько раз мы обращались в мэрию, Бишкекглавархитектуру, Госстрой, правоохранительные органы. Но Госэкспертиза выдала разрешение на возведение объекта в нарушение градостроительных норм и правил. По нормам необходимо отступить по 18 метров с каждой стороны для пожарного проезда, но этого не соблюдено. Чиновники и строительная компания говорят о некой квартальной застройке, но и это не соблюдено. Они выкупили всего несколько участков. На этой территории можно построить максимум 9-этажку с одним подъездом", - говорит одна из местных жительниц.

Корреспондент vb.kg побывала на месте и воочию убедилась, что стройка идет полным ходом, вырыт котлован. По одной из границ огороженного участка разрушен арык, и на нем установлен забор стройки.

"Для расширения города здесь должны быть многоэтажные жилые дома. Мы, перед тем как купить землю, изучили местность по архитектурным возможностям и только потом начали строить. Это серьезный дом с подземным паркингом. Вызывали специалистов из госорганизации для проверки почвы. Строительство ведется по всем нормам, у нас есть разрешение Госэкспертизы", - сообщил корреспонденту прораб стройки.


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URL: https://www.vb.kg/414867
Теги:
нарушения, строительство, Бишкек
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