В связи со значительным снижением заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию. Об этом сообщает РИА-новости.

Роспотребнадзор изменил эпидемиологические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. На фоне снижения заболеваемости служба отменила требование соблюдать социальную дистанцию, но масочный режим, измерение температуры, усиленная дезинфекция общественных помещений все еще обязательны.

При этом в ведомстве отмечают, что руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации даны поручения держать ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции на контроле.