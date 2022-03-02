Наперегонки с бедой. Врачи родильного дома №1 предотвратили трагедию

Минут пять отделяли жизнь 30–летней Эркингуль и ее младенца от трагедии. Но врачи первого родильного дома в такой экстремальной ситуации предотвратили беду.

-Женщина поступила к нам с ложными схватками, которые могут длиться даже неделю. До начала регулярной родовой деятельности мы обычно кладем таких пациенток в отделение патологии и наблюдаем постоянно за ними, - говорит главный врач первого родильного дома Аминат Байтикова.

Эркингуль, по ее словам, тоже положили, а менее чем через двадцать минут она оказалась в операционной. И началась борьба врачей за жизнь мамочки и ее еще не родившегося младенца. У женщины, как установили врачи, произошла преждевременная отслойка плаценты. Это очень серьезное и опасное осложнение, которое грозит гибелью ребенка и может без оказания экстренной квалифицированной помощи привести к летальному исходу и самой роженицы из–за массивного кровотечения.

Максимум минут пять промедления - и ситуация вышла бы из–под контроля. Роженица к моменту начала операции уже потеряла 1600 граммов крови из четырех литров, имеющихся у женщин.

- При таких осложнениях кровь скапливается в матке. И ребенок очень часто погибает внутриутробно из–за асфиксии. Когда начали делать кесарево сечение, кровь буквально хлынула. Плацента лежала в матке, хотя должна отделяться после рождения ребенка. Через две минуты после начала операции опытный акушер–гинеколог Гульжан Насырова извлекла малыша. Честно сказать, мы боялись, что он уже погиб, и когда в операционной раздался детский крик, весь роддом, без преувеличения, тоже вздохнул с облегчением, - говорит Аминат Байтикова.

- Но состояние мамочки оставалось тяжелым. Уровень гемоглобина сильно упал. У нашей пациентки он и так был не очень высоким - 98 ммоль/л, а норма 125 и выше. Мы сразу начали переливать ей кровь. Поскольку при низком гемоглобине сопротивляемость иммунной системы ослабляется в разы и даже нормальная микрофлора превращается в патологическую. И риск септического осложнения в таких случаях очень высокий, - пояснила главный врач. И, судя по ее взволнованному голосу, она словно вновь переживает тот стресс, который тогда перенесли врачи.

В операционной, куда срочно привезли Эркингуль, уже шла тяжелая операция, но ждать, когда она закончится, не было времени. Каждая минута была на счету. Поэтому одному анестезиологу пришлось работать на две операционные бригады. Обе операции прошли успешно. Первый роддом, видно, так назван не случайно, он и впрямь один из лучших в стране.

- С каждой тяжелой больной мы тоже словно оживаем. И, пожалуй, даже больше переживаем, чем ее родные, поскольку знаем, чем может закончиться то или иное осложнение, - призналась Аминат Харуновна.

Так было и в этот раз.

Весь роддом, казалось, затих на эти сорок две минуты борьбы за две жизни в операционной. И каким бурным было ликование!

Мальчик родился просто богатырь - 53 см и вес 3500 граммов. Эркингуль и ее муж назвали его Нуржигитом. Имя подобрали супруги соответствующее - Нуржигит означает сияние. Врачи на радостях тут же прозвали его сияющим богатырем. "Пусть светлым будет его жизненный путь", - сказала хирург–гинеколог Гульжан Насырова, благодаря которой он живым и здоровым пришел в этот мир.

- Все случилось так неожиданно, почти перед самыми родами. Беременность протекала идеально. И вдруг такое, - говорит сквозь слезы Эркингуль. - Не могу даже думать, что случилось бы со мной и моим сыночком, если бы не врачи. У нас ведь еще двое маленьких детей - сын и дочка.

Аминат Харуновна подбодрила Эркингуль: "Слезы отменяются! Теперь придешь к нам еще за девочкой, чтобы росли у вас две доченьки и два сыночка".

Глаза Эркингуль засияли, и она с улыбкой кивнула в знак согласия...

Разговор в ординаторской

Аминат Харуновна, и часто у вас бывают такие экстремальные ситуации?

- К сожалению, очень многие будущие мамочки вообще не наблюдаются у врачей. И нередко поступают к нам в тяжелом состоянии, некоторые даже в бессознательном. Но всех спасаем. В прошлом году в роддоме не было ни одного случая материнской смертности. А это один из основных показателей. Горжусь своими коллегами. Они замечательные доктора. Только их профессионализм спас многих наших пациенток, которые были на грани.

Количество родов по сравнению с прошлым годом увеличилось. Если в 2020 году их было 5005, то в прошлом - 5183. Но увеличилось и количество рожденных младенцев с пороками развития. Если в 2020 году таких появилось на свет 198, то в прошлом - 331 малыш, 191 из них поставлен диагноз - "врожденный порок сердца". За последние три недели родились детки с болезнью Дауна, четыре случая генетически подтверждены. Раньше такого никогда не было.

В чем причина? Коронавирус сказался?

- Не исключено, что это постковидный синдром. Мамы таких малышей задают нам вопрос, неужели нельзя было увидеть эту патологию на УЗИ. Но на УЗИ признаки болезни Дауна невозможно обнаружить. Причем у этих мамочек либо первые, либо вторые роды. Если бы были шестые–седьмые, то это можно было как–то объяснить. Много новорожденных с врожденной пневмонией, сепсисом. Если у плода есть какие–то видимые аномалии, то, конечно, на УЗИ их увидят, но не врожденную пневмонию, потому что легкие младенца еще не работают. Только, повторяю, благодаря тому, что наши педиатры очень грамотные, они помогают таким деткам выжить.

Аминат Харуновна, вы сказали, что привозят много тяжелых женщин. В чем причина?

- Увеличилось количество родов дома, в машинах. Было более тридцати таких случаев в прошлом году. Женщины даже в этой ситуации тянут до последнего: или мужа ждут, или машины в пробках стоят. Хорошо, что Эркингуль приехала к нам в самые последние минуты. В таких случаях надо вызывать "скорую". Она обязательно приедет. В крайнем случае врачи могут оказать квалифицированную помощь и быстро доставить в роддом. Рожать в домашних условиях ни в коем случае нельзя. Может открыться, например, кровотечение или потребоваться реанимационные мероприятия для малыша.

Кстати, в одно время было прямо–таки повальное количество операций кесарево сечение. А сейчас?

- В 2020 году было 1085 таких операций, а в прошлом - 1273. Увеличилось количество женщин, которые уже дважды, а то и трижды делали такие операции. И уже, конечно, к самостоятельным родам допускать их нельзя. Но те, кто перенес кесарево сечение один раз, рожали естественным путем.

На что особо вы хотели бы обратить внимание женщин?

- На маленький интервал между родами. Ребенку нет и девяти месяцев, а мамочка уже опять на шестом месяце беременности.

То есть о планировании семьи, контрацепции речь не идет?

- Неорганизованного населения много у нас. Рассуждают примерно так: бог же дал. Но роды - это стресс для организма, они истощают его. Тем более что здоровьем женщины репродуктивного возраста у нас не отличаются. Отсюда осложнения во время беременности и при родах, больные, недоношенные новорожденные.

Почему внутриутробно погибают дети?

- Антенатальная смертность чуть уменьшилась. 28 деток погибли, еще не родившись. И трудно пока точно объяснить, из–за какой патологии это произошло у той или иной женщины, поскольку никто из родителей не дает разрешения на вскрытие. Хотя в этих случаях вскрытие показало бы истинную картину случившегося. Мы пытаемся убедить каждую пару, что это надо сделать, чтобы не случилось подобного во время следующей беременности. Может быть, супругам надо пройти курс лечения, может быть, это какая–то аномалия развития плода. Только вскрытие покажет, повторяю, истинную причину.

По уровню смертности новорожденных наш роддом не превышает допустимых мировых стандартов по этому показателю. В прошлом году у нас умерло 13 младенцев. Но среди них было только трое доношенных детей. У остальных наблюдалась та или иная патология развития, например, двухкамерное сердечко или спинобифидо, когда спинной мозг выходит наружу, маленький вес 630–930 граммов. Сейчас же детки с 500 граммами считаются новорожденными, и мы обязаны их выхаживать и выхаживаем.

Как родить здорового ребенка, посоветуйте будущим матерям.

- Хотелось бы, чтобы муж и жена обследовались, хотя бы на инфекции, передающиеся половым путем. Плацента заканчивает свое формирование в 16 недель. И после она работает как фильтр. Если до этого времени инфекция засела у плода, то ребенок родится с какими–то врожденными воспалительными процессами. Стало быть, зачинать ребенка надо на здоровом фоне.

У нас 80 процентов рожениц страдают анемией. Железодефицитная анемия у будущей матери будет еще более усугубляться, поскольку организм работает за двоих, и железа, и фолиевой кислоты требуется вдвое больше. А если их и до этого не хватало, то о каком здоровье малыша говорить? Кстати, февраль, март, апрель - не очень благоприятные месяцы для начала беременности. Это время большого авитаминоза, который ощущают даже очень здоровые люди.

Колыбель меняют на благополучие

Сейчас в стране наметилась тенденция, когда рождение детей молодые женщины оставляют на "потом". Сначала, по их мнению, надо обустроить семейную жизнь, найти хорошую работу. И если молодая женщина здорова, то можно чуть–чуть подождать с родами, но надо все–таки планировать свою беременность и ни в коем случае не делать первого аборта. Поскольку очень велик риск нарушения репродуктивной функции и угрозы бесплодия в результате первого аборта. Кстати, в стране увеличивается количество бесплодных пар.

Аборт - это еще и огромный стресс для организма, и он никогда не пройдет бесследно для женского здоровья. Он вообще чреват тяжелейшими осложнениями, вплоть до летальных исходов, особенно если прибегать к помощи разных знахарских методов.

Ну и, конечно, для многих аборт, особенно при первой беременности, - это еще и моральная травма. Однако в отличие от врачей родители молодых беременных с легкостью толкают дочерей на аборт, не опасаясь таких страшных последствий.