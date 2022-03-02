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Малообеспеченные семьи Узгена получат поддержку для открытия малого бизнеса

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- Бакыт Басарбек
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с жителями города Узген и Узгенского района по вопросам качества предоставляемого государством социального обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ.

По данным пресс-службы, встреча проходила в рамках инспекционной поездки министра с целью мониторинга качества социальных услуг, предоставляемых населению территориальными подразделениями ведомства.

"По словам министра, в Узгенском районе 6 909 семей пользуются льготами при оплате электроэнергии как малообеспеченные.

"Министерство проводит большую работу по реализации и монторингу исполнения указа президента относительно льготного тарифа на электроэнергию для малообеспеченных семей. Все абсолютно прозрачно, любой может на нашем сайте проверить включенных в список льготников. Сегодня министерством разработана электронная карта, которая в разрезе сел и городов отражает получателей социальных выплат", - пояснил Кудайберген Базарбаев.

На встрече присутствовали получатели различных видов социальной защиты - малообеспеченные граждане, лица с инвалидностью, престарелые и т.д., которым государство в лице министерства труда, социального обеспечения и миграции оказывает поддержку.

Министру были заданы вопросы относительно прохождения медико-социальных экспертных комиссий для получения инвалидности, критериев для получения льготного тарифа, защиты прав детей и т.д.

Как сказал Кудайберген Базарбаев, в Узгенском районе 27,1 тыс человек являются получателями различных социальных выплат.

"16,5% детей от общего числа детей, проживающих в районе, получают пособие "үй-бүлөгө комок". На выплату различных видов госуларственных пособий для Узгенского района заложено свыше 38 млн сомов. При этом ведомство сегодня пилотирует новую модель преодоления бедности, когда в рамках социального контракта малоимущим семьям выделяется по 100 тысяч сомов на открытие доходоприносящего бизнеса. После пилота данная модель будет распространена на всю страну, жители Узгенского района, в том числе, смогут подать заявки на финансирование из бюджета", - отметил министр.

По итогам встречи с населением министр провел рабочее совещание с сотрудниками Узгенского отделения труда, социального обеспечения и миграции по выявленным проблемам.

Встречи с гражданами пройдут также в Базар-Коргоне и Токтогуле".


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URL: https://www.vb.kg/414876
Теги:
Министерство социального развития, Узгенский район, Кыргызстан
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