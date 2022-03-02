По указанию Шавката Мирзиеева по всему Ташкенту появятся граффити

Столичный хокимият решился на реализацию интересного проекта "Махаллада дув дув гап: Рисунки на стенах махаллей", в рамках которого по всему Ташкенту появятся различные граффити, сообщают СМИ.

Новая инициатива посвящена созданию визуальных образов – рисунков, муралов, графики и других – на фасадах жилых домов, социальных объектов, лестницах и других зданиях в махаллях 12 районов Ташкента.

Проект будет презентован завтра в столице в ходе специальной пресс-конференции. Ее главная цель – не только ответы на вопросы, но главное – получение советов от участников по выбору подходящих локаций и контента (сюжетов, тематики рисунков), правил участия, регламента и других важных составляющих проекта.

Напомним, что в ходе своего недавнего визита в Янгихаётский район Ташкента Шавкат Мирзиёев обратил внимание на мурал в махалле "Дустлик".

"Мне нравятся такие вещи, почему бы не делать их и в других местах города", – сказал тогда президент.