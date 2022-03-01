Погода
$ 92.50 - 95.50
€ 100.42 - 101.92

Жапаров: В КР увеличилось количество людей, стоящих в очереди за золотом

225  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане увеличилось количество людей, стоящих в очереди за покупкой золота в Национальном банке. Об этом на своей странице в соцсети заявил президент КР Садыр Жапаров.

"Я вчера обратился с призывом к кыргызстанцам, имеющим сбережения, (слава Богу, у нас много граждан, которые хранят свои деньги в иностранных банках или у себя дома), чтобы они хранили свои средства в золоте. Золото не потеряет своей ценности еще сотни лет.

С сегодняшнего дня увеличилось количество людей, стоящих в очереди за покупкой золота в Национальном банке. Вы правильно делаете.

Вместо того, чтобы хранить средства в иностранных банках или дома наличными, лучше будет хранить сбережения в золоте. Тем самым вы не останетесь в проигрыше и по прошествии ста лет.

Сом и доллар могут обесцениваться. Золото никогда не теряет своей ценности", - написал глава государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414878
Теги:
золото, Кыргызстан, Нацбанк, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  