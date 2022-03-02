В Кыргызстане на 2 марта зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 2 марта зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 19,

в Чуйской области – 6,

в Ошской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 200 556 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 94 человека.

За весь период выздоровели – 195 368 человек.

Скончались 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2960 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находится 161 человек. На амбулаторном лечении – 491 человек.