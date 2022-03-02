В Бишкеке пройдет Первый хореографический фестиваль-конкурс "Prima"

27 марта на исторической сцене Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева состоится Первый республиканский хореографический фестиваль-конкурс "Prima". Об этом сообщил исполнительный директор Федерации классической хореографии Кыргызской Республики Искандер Туратбек.

Мероприятие организует Федерация классической хореографии Кыргызской Республики. Принять участие в фестивале-конкурсе могут детские, юношеские и взрослые танцевальные коллективы, при этом максимальный возраст участников не ограничивается.

"Наш фестиваль-конкурс ставит своей целью выявление и стимулирование авангардистов искусства танца по всей стране для поощрения их творческого потенциала. Мы считаем вопросом национального масштаба развитие искусства и, в частности, хореографического искусства, поскольку Кыргызстан является родиной уникального национального танца, а также домом для людей более чем ста национальностей. Хочу отметить, что оргкомитетом предусмотрена квота для конкурсантов с ОВЗ а также воспитанников детских домов", - сказал Искандер Туратбек.

Жюри конкурса состоит из профессиональных и титулованных деятелей хореографического искусства Кыргызской Республики. Председателем жюри будет заслуженная артистка КР, ведущий мастер сцены Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, прима-балерина Асель Айдарова. Для всех участников конкурса предусмотрены памятные награды, а для победителей денежное вознаграждение.

С регламентом конкурса можно ознакомиться по следующей ссылке.