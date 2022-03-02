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Эмилбек Абдыкадыров: Я считаю себя патриотом Бишкека

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 2 марта, проходит пресс-конференция нового мэра Эмилбека Абдыкадырова, который заявил, что считает себя патриотом города.

" Я в структуре госслужащих работал долгое время. В городе Бишкек вырос и работал больше 30 лет. Каждый уголок и улица мне дороги. Работал депутатом горкенеша и вице-мэром", - сказал он.

По его словам, ряд полномочий столичной мэрии перейдет к районным администрациям.

"Мэрия должна заниматься крупными проектами и проблемами: транспортом, дорогами, экологией, а для этого нужны инвестиции. Мы находим внутренние источники", - отметил градоначальник.

За четыре дня на посту мэра, он уже встречался с бизнесменами и обещал им поддержку.

"Мы будем помогать нашему бизнесу. Они обеспечивают рабочими местами. Я приглашаю инвесторов и готов создать благоприятные условия", - сказал Эмилбек Абдыкадыров.

Также он пообещал, что будет работать прозрачно.

"Все должно быть прозрачно, даже бюджет города. Все будет открыто. Сколько денег поступает в бюджет и как расходуется", - сказал новый мэр.


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URL: https://www.vb.kg/414889
Теги:
Бишкек, мэр, пресс-конференция
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