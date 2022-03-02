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Мэр Бишкека: В Бишкеке есть проблема с хаотичной застройкой

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке есть проблема с хаотичной застройкой. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции новый мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

"Сейчас мы составляем с Госстроем реестр платежеспособных компаний. Чтобы строили компании, у которых есть средства для завершения стройки", - сказал он.

Новый градоначальник отметил, что город должен быть проветриваемым.

"Действительно есть хаотичная застройка. Это очень важный вопрос, и в ближайшее время соберем все строительные компании. Мы этим должны заняться, хоть и поздно", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/414891
Теги:
Бишкек, мэр
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