Погода
$ 93.87 - 95.87
€ 104.74 - 107.50

В апреле в Бишкеке пройдет конференция "Развитие цифровой инфраструктуры"

162  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Конференция "Развитие цифровой инфраструктуры в КР" пройдет в республике в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

В Министерстве цифрового развития прошла встреча его главы Талантбека Иманова с руководителем Международной финансовой корпорации (IFC) по Центральной Азии Тариком Саховичем. В ее рамках стороны обсудили вопросы состояния и перспективы двустороннего сотрудничества.

Представители Министерства и IFC говорили о текущих законодательных инициативах МЦР КР и предложениях IFC, точках соприкосновения в рамках Плана мероприятий по реализации Программы развития Кыргызской Республики до 2026 года. Стороны договорились о совместном проведении большого мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации для координации усилий всех заинтересованных сторон (госорганы, частный сектор) и выработки решений по наиболее актуальным вопросам: упрощение строительства инфраструктуры ИКТ, оптимизация лицензионно-разрешительной системы в секторе ИКТ и прочее.

По итогам встречи стороны отметили приоритетные направления для сотрудничества. В их числе создание Ситуационного центра, развитие Э-почты и фулфилмента, ряд других вопросов.

Также было принято решение о совместном проведении конференции под названием "Развитие цифровой инфраструктуры в КР" в апреле 2022 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414896
Теги:
IFC, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  