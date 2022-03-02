В апреле в Бишкеке пройдет конференция "Развитие цифровой инфраструктуры"

Конференция "Развитие цифровой инфраструктуры в КР" пройдет в республике в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

В Министерстве цифрового развития прошла встреча его главы Талантбека Иманова с руководителем Международной финансовой корпорации (IFC) по Центральной Азии Тариком Саховичем. В ее рамках стороны обсудили вопросы состояния и перспективы двустороннего сотрудничества.

Представители Министерства и IFC говорили о текущих законодательных инициативах МЦР КР и предложениях IFC, точках соприкосновения в рамках Плана мероприятий по реализации Программы развития Кыргызской Республики до 2026 года. Стороны договорились о совместном проведении большого мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации для координации усилий всех заинтересованных сторон (госорганы, частный сектор) и выработки решений по наиболее актуальным вопросам: упрощение строительства инфраструктуры ИКТ, оптимизация лицензионно-разрешительной системы в секторе ИКТ и прочее.

По итогам встречи стороны отметили приоритетные направления для сотрудничества. В их числе создание Ситуационного центра, развитие Э-почты и фулфилмента, ряд других вопросов.

Также было принято решение о совместном проведении конференции под названием "Развитие цифровой инфраструктуры в КР" в апреле 2022 года.