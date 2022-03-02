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Абдыкадыров: Мы должны покупать не маленькие, а серьезные, большие автобусы

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- Наталья Крайнова
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Новый мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров намерен закупить новые автобусы для города. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"4 марта будем вскрывать конверты тендера на закупку 120 электромобилей. Кроме того планируется покупка 200 автобусов к ноябрю", - пообещал он.

По его словам, он встречался с руководителями частных компаний перевозчиков.

" Крупным компаниям мы предложили приобрести автобусы, и в этом случае оставить за ними маршруты. Ищем и другие варианты. Ведем переговоры с российскими и белорусскими производителями. Мы должны покупать не маленькие, а серьезные, большие автобусы", - отметил новый мэр.


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URL: https://www.vb.kg/414897
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, мэр, автобусы
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