Эксперт считает, что акции в поддержку Украины в Бишкеке были спланированы

Несколько дней назад в Бишкеке у здания посольства России прошли сразу несколько мирных акций в поддержку Украины. В этой связи в соцсетях появились мнения, что эти акции прошли не просто так, а были заказными, то есть заранее продуманными и запланированными.

Экс-замминистра обороны Кыргызстана, профессор КРСУ Мурат Бейшенов считает, что эти мнения не беспочвенные.

"У нас в стране демократия, много НПО, только в Бишкеке больше ста. Акции были заранее спланированы и немногочисленны. Ситуация вокруг Украины неоднозначная, не все понятно, все сложно и кто пошел бы просто так, тем более в рабочее время выступать за Украину?", - задается эксперт вопросом.

Он также добавил, что властям надо принимать меры, если митинги не санкционированы.

"Не стоит молча наблюдать за такими действиями", - добавил он.