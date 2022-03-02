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Эксперт считает, что акции в поддержку Украины в Бишкеке были спланированы

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- Айжан Мамбеталиева, Жан Алиев
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Несколько дней назад в Бишкеке у здания посольства России прошли сразу несколько мирных акций в поддержку Украины. В этой связи в соцсетях появились мнения, что эти акции прошли не просто так, а были заказными, то есть заранее продуманными и запланированными.

Экс-замминистра обороны Кыргызстана, профессор КРСУ Мурат Бейшенов считает, что эти мнения не беспочвенные.

"У нас в стране демократия, много НПО, только в Бишкеке больше ста. Акции были заранее спланированы и немногочисленны. Ситуация вокруг Украины неоднозначная, не все понятно, все сложно и кто пошел бы просто так, тем более в рабочее время выступать за Украину?", - задается эксперт вопросом.

Он также добавил, что властям надо принимать меры, если митинги не санкционированы.

"Не стоит молча наблюдать за такими действиями", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/414899
Теги:
митинг, НПО, Украина, Кыргызстан
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