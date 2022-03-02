Жесткие экономические санкции и обвал рубля вызывают опасения в том числе по поводу возможного дефолта. Часть ограничений уже введена, другие готовятся вступить в силу. Однако экономисты уверены, что говорить о затруднениях с обслуживанием долга пока нет оснований. Сумеет ли российская экономика выдержать беспрецедентное давление и могут ли возникнуть проблемы с исполнением долговых обязательств, выясняли "Известия".

Завалили санкциями

Из-за ситуации на Украине Запад бомбардирует Россию санкциями. В их числе санкции против крупнейших российских банков с их последующим вероятным отключением от глобальной системы межбанковской связи SWIFT. Под санкции попал и ЦБ. Совет Евросоюза ввел запрет на любые транзакции, которые связаны с управлением активами и резервами Центрального банка России, в том числе проводимые третьими лицами и организациями в его интересах. Исключения составят лишь "операции, необходимые для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза или одного из его членов", как говорится решении ЕС.

Возникают вопросы, не отразятся ли санкции в отношении ЦБ и банковского сектора на способности государства исполнять свои долговые обязательства. Как утверждают экономисты, этого опасаться не стоит. Всё дело в том, что российская экономика в минимальной степени полагается на внешние заимствования. Уровень госдолга к ВВП крайне низкий, порядка 15%, весь долг полностью покрывают резервы. Объем (ФНБ) на 1 февраля 2022 года -13,6 трлн рублей (10,2% ВВП).

Даже при условии заморозки части активов ЦБ благодаря накопленным резервам, в частности в Фонде национального благосостояния (ФНБ), у правительства России останется достаточно средств для обслуживания долга, указывает Михаил Хачатурян, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Солидные резервы

Международные резервы - это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России. Они нужны, чтобы финансировать дефицит платежного баланса, воздействовать на обменный курс валюты посредством интервенций, поддерживать доверие к валюте и экономике страны, а также как основа для иностранного заимствования. ЗВР состоят прежде всего из активов в иностранной валюте и монетарного золота. Также в состав российских резервов входят специальные права заимствования - резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Нынешний объем международных резервов России $643,2 млрд.

В структуре резервов 32,3% ($207,75 млрд) размещено в евро, 21.7% ($139,57 млрд) в золоте, 16,4% ($105,5 млрд) в долларах США, 13,1% ($84,25 млрд) в юанях, 6,5% ($41,8 млрд) в фунтах стерлингов, и оставшиеся 10% ($64,32) - в прочих юрисдикциях. Под санкции попала часть резервов, находящихся в американской, европейский, японской и южнокорейской юрисдикциях.

"Китай к санкциям не присоединился, то есть у нас в запасе $223 млрд, или порядка 20 трлн рублей, всего же в России в обращении находится чуть более 60 трлн рублей", - замечает Максим Михайлов, независимый финансовый советник.

Таким образом, накоплено достаточное количество средств, и России есть чем обслуживать долги, даже с учетом введения запрета на доступ к 60% ($340 млрд) резервов ЦБ РФ. Правительство обладает вариативностью действий в плане обеспечения стабильности экономики и работы финансовой системы в целом. Основным гарантом выступают средства Фонда национального благосостояния, подчеркивает экономист Инна Литвиненко.

Вероятность дефолта низкая, потому что, даже несмотря на заморозку резервов ЦБ, в стране достаточно ликвидности, чтобы спокойно обслуживать долги, в том числе в валюте. При этом около трети резервов по-прежнему находятся в распоряжении ЦБ, указывает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".

Золотой запас

В качестве страховки от санкционных рисков Россия ранее уже накопила в резервах огромное количество золота стоимостью почти $140 млрд. При этом доля доллара с 2018 года в резервах сократилась более чем вдвое. Так, например, Вашингтон может заблокировать долларовые счета России, но для золота такой угрозы не существует. Большая доля драгметалла в условиях нестабильной экономической ситуации - определенная подушка безопасности.

"Регулятор просто может начать распродавать накопленное золото, чтобы покрыть расходы по внешнему долгу. К тому же ЦБ даже с учетом санкций имеет возможность проводить операции по купле-продаже энергоресурсов, то есть поток долларовых доходов всё равно остался в доступе государства", - поясняет Михаил Коган.

Сохранение капитала

Эксперты указывают и на то, что ответные меры на заморозку международных резервов России больно бьют по экономике ЕС: это и запрет на вывод капитала нерезидентами и запрет на продажу акций российских компаний, не исключены и сокращения или остановки поставок энергоресурсов. В таком случае массовые дефолты начнутся по всей Европе, а государствам придется решать вопросы с долгами компаний.

Как пояснил "Известиям" Алексей Матюхов, управляющий партнер BMS Group, мера правительства России по временному ограничению иностранному бизнесу выхода из российских активов, по сути, является заморозкой активов заграничных компаний на территории РФ. Это делается для сохранения капитала в стране и, соответственно, поддержит курс рубля, а также в определенной мере сдержит инфляцию.

Как предполагает Максим Михайлов, есть вероятность того, что бизнес придет к своим правительствам за деньгами, которые они потеряли на российском рынке, и тогда возможна обоюдная "разморозка": резервов ЦБ - со стороны западных стран, а с российской стороны - активов нерезидентов. Как предполагает аналитик, это приведет к краткосрочному повышению курса доллара во время бегства нерезидентов и дальнейшему его укреплению - в связи с тем что экспортеры сейчас продают 80% своей валютной выручки, а это порядка $1–2 млрд в день.