Жительница Алматы стала мамой в четырнадцатый раз

44-летняя алматинка родила четырнадцатого ребенка. Об этом пишет mgorod.kz.

Маму-героиню зовут Елена Бородюк. Теперь у нее семь мальчиков и семь девочек.

Сообщается, что малыш родился ростом 55 сантиметров и весом более четырех килограммов. И ребенок, и его мамочка чувствуют себя хорошо.

В пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы пояснили, что в связи с высоким риском кровотечения на родах была задействована вся бригада перинатального центра.

"Мы с радостью принимаем то, что дал нам Бог. Мы – большая семья. Сейчас уже мой старший сын готовится стать отцом. Спасибо врачам, которые помогали во всем", - сказала Елена Бородюк.