В Бишкеке прошла интеллектуальная игра для девушек

В Бишкеке сегодня, 2 марта в инновационном центре Кыргызпатента состоялось интеллектуальная игра "Кана эмесе, кыздар!" среди студентов шести вузов Кыргызстана, приуроченная к Международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Мероприятие организовано Общественным объединением женских советов (Аялдар Кенеши), в партнерстве с Кыргызпатентом и международным университетом Кыргызстана (МУК).

Студентки вузов соревновались по темам интеллектуальной собственности и нормативно-правовой базе в сфере защиты прав женщин.

По итогам игры первое место заняла команда "Назик" (АГУПКР), второе – "Аруузат" (КНУ) и третье место – команда "Сымбат" (МУК). Победители были награждены дипломами и ценными подарками от партнеров.