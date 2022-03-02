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В Бишкеке прошла интеллектуальная игра для девушек

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 2 марта в инновационном центре Кыргызпатента состоялось интеллектуальная игра "Кана эмесе, кыздар!" среди студентов шести вузов Кыргызстана, приуроченная к Международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Мероприятие организовано Общественным объединением женских советов (Аялдар Кенеши), в партнерстве с Кыргызпатентом и международным университетом Кыргызстана (МУК).

Студентки вузов соревновались по темам интеллектуальной собственности и нормативно-правовой базе в сфере защиты прав женщин.

По итогам игры первое место заняла команда "Назик" (АГУПКР), второе – "Аруузат" (КНУ) и третье место – команда "Сымбат" (МУК). Победители были награждены дипломами и ценными подарками от партнеров.


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URL: https://www.vb.kg/414906
Теги:
вуз, студенты, женщины, Кыргызпатент
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