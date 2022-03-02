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"Мои истории взяты из жизни". Гульнар Эмиль презентовала свою новую книгу

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошла презентация книги "Разные люди" писательницы, поэтессы и переводчицы Гульнар Эмиль. По словам автора, она стала писать рассказы во время пандемии, когда кыргызстанцы находились на карантине. При этом, сначала писательница публиковала отрывки рассказов в соцсетях, но подписчики стали просить у нее продолжения.

"Истории, о которых я писала, взяты из жизни. Первый мой сборник рассказов называется "Чердак". "Разные люди" является четвертой книгой под моим авторством. Первый сборник стихов был издан в 1996 году, и один из экземпляров случайно по дороге в Китай купил французский писатель Рене Канья. Он перевел мои творения на французский язык. Третья книга была издана в 2014 году под названием "Стоимость любви", - рассказала она vb.kg.

По профессии писательница физик, но с детства она писала стихи и была всегда близка к творчеству.

"В настоящее время представляю в Кыргызстане Евразийскую творческую гильдию, штаб квартира которой находится в Лондоне. Она основана лондонскими издателями. Продвигаю отечественных деятелей культуры на евразийское пространство", - говорит Гульнар Эмиль.


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URL: https://www.vb.kg/414908
Теги:
книги, Бишкек, культура
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