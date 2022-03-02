Эдиль Байсалов: Кыргызстан останется членом ООН еще 3000 лет

В Бишкеке сегодня, 2 марта, проходит заседание стратегического координационного комитета ЮНДАФ с участием руководства и членов кабинета министров и представителей всех офисов системы Организации Объединенных Наций.

Выступая на презентации рамочной программы ООН, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил знаменательность проведения мероприятия в день 30-й годовщины вступления Кыргызской Республики в Организацию Объединенных Наций. Сообщает пресс-служба Кабмина.

"Наша страна является членом ООН 30 лет и за это время у нас выросло новое поколение граждан. Мы молодая, гордая и уверенно смотрящая вперед страна. Более двух третей нашего населения – это люди моложе тридцати лет. Поэтому, отмечая опыт первых тридцати лет независимости, мы должны во весь голос заявить о том, что наш народ ценит свой суверенитет и государственность, и собирается оставаться членом ООН следующие три тысячи лет", - сказал Байсалов.

Эдиль Байсалов подчеркнул необходимость гибкости в работе агентств ООН в Кыргызстане в предстоящие годы и первоочередной поддержке приоритетов программы устойчивого развития страны, утвержденной руководством республики.