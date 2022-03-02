В Германии вышли из строя системы управления ветрогенераторов

Операторы ветрогенераторов в Германии предположительно столкнулись со сбоем спутниковой связи. Как сообщил в Twitter представитель компании Tobi Windenergie Verwaltungs Доминик Бертрамс, из-за сбоя остановились системы мониторинга и управления тысячами ветрогенераторов. Об этом сообщает Securitylab.

Сбой произошел рано утром 24 февраля, когда российские войска вошли на территорию Украины, и Бертрамс считает, что его могли спровоцировать русские хакеры. Причина проблемы пока не выяснена.

Тем не менее, маловероятно, что злоумышленники атаковали непосредственно немецкие ветрогенераторы. Как пояснил пресс-секретарь Ассоциации ветряной энергетики Германии изданию Handelsblatt, сбой мог произойти из-за неполадок со связью со спутником KA-Sat, принадлежащем компании Viasat.

По предварительным подсчетам Бертрамса, инцидент затронул порядка 3 тысячи ветрогенераторов. Однако, согласно статье Handelsblatt, оператор Enercon сообщил, что каналы связи от Euroskypark используются для мониторинга 5,8 тысяч ветротурбин, генерирующих в общей сложности 11 ГВт электроэнергии.

Новый регулятор в области электроэнергетики Германии Bundesverband Neue Energiewirtschaft сообщил, что инцидент затронул не так много ветрогенераторов, и многие из них могут переключиться на другие каналы связи.