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В Бишкеке прошел кулинарный батл среди журналистов

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице прошла кулинарная встреча журналистов, на которой представителей СМИ шеф-повар обучал готовить роллы.

По словам инициатора и организатора мероприятия, журналиста Авланбека Джумабаева, данный ивент посвящен сразу двум праздникам - 23 Февраля и 8 Марта.

"Эта площадка организована для того, чтобы журналисты в дружеской атмосфере могли обсудить проблемы и достижения в медийном пространстве. Елена Трегубова, с которой мы долгое время работали в правительстве и аппарате президента КР, оказала содействие в финансировании мероприятия", - сообщил Джумабаев.


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URL: https://www.vb.kg/414920
Теги:
Бишкек, журналисты
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