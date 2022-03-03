В Бишкеке прошел кулинарный батл среди журналистов

В столице прошла кулинарная встреча журналистов, на которой представителей СМИ шеф-повар обучал готовить роллы.

По словам инициатора и организатора мероприятия, журналиста Авланбека Джумабаева, данный ивент посвящен сразу двум праздникам - 23 Февраля и 8 Марта.

"Эта площадка организована для того, чтобы журналисты в дружеской атмосфере могли обсудить проблемы и достижения в медийном пространстве. Елена Трегубова, с которой мы долгое время работали в правительстве и аппарате президента КР, оказала содействие в финансировании мероприятия", - сообщил Джумабаев.