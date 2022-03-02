Бюро находок: как найти и забрать утерянный документ?

Едва ли найдется человек, который ни разу за свою жизнь ничего не терял: паспорт, диплом, трудовую книжку. Нередко в соцсетях можно увидеть объявления о том, что утерян какой-либо документ и его просят вернуть за вознаграждение или же, наоборот, найден паспорт или сертификат и его хотят вернуть владельцу. Но, согласитесь, процедура трудоемкая: найти человека в соцсетях, выяснить, он ли на самом деле хозяин документа, встретиться с ним, чтобы документ вернуть.

Недавно в редакцию обратилась бишкекчанка Бурул Исмаилова, которая на остановочном пункте в городе нашла старенький портмоне, а в нем паспорт – ID-карту. Портмоне, видимо, у хозяина вытащили из кармана в транспорте, деньги забрали, а паспорт и кошелек просто выбросили за ненадобностью. В паспорте значился молодой человек 1997 года рождения.

"Что делать с документом? Заняться поисками в соцсетях? Но у меня нет на это времени", - интересовалась женщина.

Мы обратились в Министерство цифрового развития КР с вопросом, что делать, если на улице найден чей-то документ, как вернуть его хозяину? Там подсказали, что документ следует отнести в Бюро находок (информационно-справочный отдел департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при МЦР КР) и отдать специалистам.

Корреспондент vb.kg побывала в Бюро находок и узнала, как "потеряшки" возвращаются владельцам.

Кстати, с начала 2016 года запустили автоматизированную информационно-поисковую систему "Бюро находок", в базу данных которой вносятся все сведения о найденных документах. Сюда по почте поступают документы из разных организаций: банков, аэропорта, отделов милиции, проще говоря, отовсюду, где их могут забыть граждане.

Сейчас бюро находится по адресу: Бишкек, улица Жибек Жолу, 381. Бюро представляет собой небольшой зал, где хранятся найденные документы и вещи. Все данные о найденных документах хранятся в электронном виде, и для пользователей портала электронных услуг https://portal.tunduk.kg/ достаточно авторизоваться и направить запрос. Система автоматически предоставит ответ относительно наличия утерянного документа в Бюро находок.

В Бюро находок стоит сейф, в котором хранятся найденные документы, которые принесли именно в этот ЦОН: трудовые книжки, паспорта, к слову, не только кыргызстанцев, но и иностранных граждан, водительские удостоверения, дипломы, свидетельства о рождении. Вместе с документами хранятся связки ключей, их, конечно, невозможно идентифицировать, но и выбросить нельзя, раз принесли – пусть ждут хозяев. К слову, принести найденные вещи и документы можно не только непосредственно в Бюро находок, но и в любой ближайший ЦОН или отдел паспортизации и регистрации населения.

Сотрудники рассказывают, что ценные вещи, к примеру, забытый кем-то в такси телефон, или найденные драгоценные украшения им навряд ли принесут. Но был случай, когда однажды в бюро принесли большой новый матрац. Его, конечно, приняли, но даже и не надеялись, что хозяин такой находки найдется. Но владелец потерянного матраца, оказалось, искал его, нашел в бюро и через пару дней забрал пропажу.

"В каком бы регионе не был найден документ, если его принесли сотрудникам нашей службы, то они обязательно внесут его данные в раздел "Бюро находок" на портале электронных услуг. К примеру, при утере паспорта человек захочет его восстановить, обратится в ЦОН, и там проверят, не нашелся ли документ в базе данных. Если он уже найден, владельцу подскажут, как его забрать", - рассказала заведующая информационно-справочным отделом департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Гульнура Джетенова.

По данным департамента, с 2015 года было найдено 371 водительское удостоверение, и 208 из них уже возвращены владельцам.

Военных билетов было найдено 108 штук, 40 из них вернули владельцам. Свидетельств о браке найдено 209 штук, вернули всего 78. Свидетельств о рождении найдено 614, вернули - 165. Трудовых книжек найдено 38, вернули – 6.