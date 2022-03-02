Акылбек Жапаров: КР необходимо дополнительное грантовое финансирование ООН

В Бишкеке сегодня, 2 марта, прошло заседании стратегического координационного комитета пятилетней рамочной программы системы ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ). На этом заседании председатель кабинета министров Акылбек Жапаров обратился к главам агентств системы ООН, сообщает пресс-служба кабмина.

"Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – ровно 30 лет назад, 2 марта 1992 года в ходе 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в соответствии с рекомендацией Совета Безопасности ООН и резолюцией 46/225 Генеральной Ассамблеи ООН, наша страна была единогласно принята в Организацию Объединенных Наций. Я бы хотел поблагодарить систему ООН за ощутимый вклад в развитие страны и повышение благосостояния ее жителей", - сказал Акылбек Жапаров.

"Хочу отметить, что позиция нашей страны была четко изложена в послании президента КР на Саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго. Опыт и технологии, продвигаемые системой ООН, используя лучший опыт европейских и других стран, очень важны для нас для достижения целей зеленого восстановления. Мы уже находимся на пути к максимально эффективному использованию внутренних ресурсов, и я уверен, что наступит момент, когда КР станет развитой страной, чье развитие не будет зависеть от официальной помощи. Пока же, в этот переходный период, нам необходимо дополнительное грантовое финансирование со стороны системы ООН и других международных партнеров по развитию во взаимно согласованных направлениях", - сказал председатель кабинета министров.

Он выразил пожелание, чтобы система ООН была гибкой и готовой адаптировать свою помощь под новые вызовы предстоящего периода, с которыми столкнется страна.

Постоянный Координатор системы ООН в КР Озонния Ожиело отметил плодотворное сотрудничество организации со страной за прошедший 30-летний период и поздравил со знаменательной датой. Он подчеркнул готовность продолжения взаимовыгодного сотрудничества и оказания поддержки республики в приоритетных направлениях развития страны.

"Совместный рабочий план на 2022 год стал результатом многоуровневых консультаций с государственными органами. Хочу заверить, что система ООН будет продолжать тесное сотрудничество с государственными партнерами в реализации Совместного рабочего плана на 2022 год, и мы будем готовы адаптировать или изменить элементы плана по вашему запросу в ответ на любое влияние на экономику и другие сферы ", - сказал он.