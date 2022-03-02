Чем сервис "О!Деньги" удобен для бизнеса? Отзывы партнеров

В Кыргызстане все больше владельцев бизнеса выбирают "О!Деньги" для приема платежей за товары и услуги. Безналичную оплату через данный сервис уже принимают более 1700 различных место по всей стране. Это кафе, магазины, аптеки, лаборатории, АЗС и не только. Прием платежей осуществляется через электронный каталог услуг, а также по QR-коду в точках продаж – это технологично, быстро и бесконтактно.

Чем сервис "О!Деньги" удобен для бизнеса?

Этот вопрос мы задали компаниям, которые уже успели оценить преимущества платежной системы.

Бекмуратов Назарбек, Начальник отдела розничных продаж ОсОО "Партнер Нефть":

"Сервис "О!Деньги" – это технологически продуманный и очень удобный продукт. Благодаря этому он динамично развивается, активно увеличивая клиентскую базу. Мы выбрали кошелек "О!Деньги" для удобства своих потребителей. Оперативность, четкость и безопасность – основные отличия сотрудничества с данным партнером".

Безопасность и удобство системы отметил и региональный директор сети заведений "Империя пиццы" Тимур Шаршенов:

"Кошелек "О!Деньги" – это простота и удобство в использовании системы оплаты. Среди прочих преимуществ – доступная отчётность, стабильная работа и безопасные денежные операции".

Так же стоит отметить и широкую аудиторию пользователей приложения – "Мой О!" уже скачали более 2 миллионов раз.

"Мы заметили, что многие наши покупатели пользуются кошельком "О!Деньги". И чтобы сделать процесс покупки для них максимально удобным, решили добавить данный способ оплаты в наших магазинах. Нам нравится, что процесс полностью автоматизирован и прозрачен. И, самое главное, мы можем удовлетворить запросы наших покупателей, которые пользуются данным кошельком", – добавила директор по маркетингу Goodwill Company Бегимай Абдыжапарова.

Таким образом, бесконтактный прием платежей через приложение "Мой О!" – это надежное и технологичное финансовое решение для бизнеса с рядом преимуществ:

⠀- Удобная оплата для клиентов в несколько кликов;

- Широкая база пользователей приложения;

- Своевременное и оперативное перечисление денежных средств на расчетный счет компании;

- Прозрачная онлайн-отчетность;

- Быстрое подключение.

Как стать партнером платежной системы "О!Деньги"?

Просто свяжитесь с нами по номеру: 0700 000 195.

"О!Деньги" – удобно для клиента, выгодно для бизнеса!

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.