Погода
$ 93.87 - 95.87
€ 104.74 - 107.50

Из Украины эвакуировали 114 кыргызстанцев

135  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины и закрытием воздушных границ продолжается эвакуация граждан Кыргызстана, сообщает Министерство иностранных дел КР.

Вчера, 1 марта, первая группа кыргызстанцев из 114 граждан (38 несовершеннолетних, 5 студентов, 71 взрослый (из них 7 граждан КР присоединились по пути к украино-венгерской границе), прибыла на автобусе в Будапешт. Сотрудники посольства КР в Венгрии встретили граждан на венгерско-украинской границе и при содействии почетного консула Кыргызстана в Венгрии оказали необходимую помощь, разместив в гостинице и обеспечив питанием.

На сегодняшний день на территории Польши находится более 90 граждан Кыргызстана, часть из которых размещены в гостинице на бесплатной основе, в настоящее время прорабатывается вопрос относительно дополнительного размещения граждан КР в гостиницах Польши.

Формируется список граждан Кыргызстана, находящихся в Киеве для отправки автобусом в Венгрию.

В этой связи, МИД просит граждан связаться с Департаментом консульской службы МИД КР по следующему номеру: +996 551 312 000.

Место сбора в Киеве - железнодорожная станция "Дачная".

Также формируется список граждан Кыргызстана, находящихся во Львове. Контакты Посольства КР в Украине +380 50 776 3494.

Место сбора во Львове - Стрийский автовокзал.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414928
Теги:
МИД, Украина, военная операция в Украине
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  