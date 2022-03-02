Из Украины эвакуировали 114 кыргызстанцев

В связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины и закрытием воздушных границ продолжается эвакуация граждан Кыргызстана, сообщает Министерство иностранных дел КР.

Вчера, 1 марта, первая группа кыргызстанцев из 114 граждан (38 несовершеннолетних, 5 студентов, 71 взрослый (из них 7 граждан КР присоединились по пути к украино-венгерской границе), прибыла на автобусе в Будапешт. Сотрудники посольства КР в Венгрии встретили граждан на венгерско-украинской границе и при содействии почетного консула Кыргызстана в Венгрии оказали необходимую помощь, разместив в гостинице и обеспечив питанием.

На сегодняшний день на территории Польши находится более 90 граждан Кыргызстана, часть из которых размещены в гостинице на бесплатной основе, в настоящее время прорабатывается вопрос относительно дополнительного размещения граждан КР в гостиницах Польши.

Формируется список граждан Кыргызстана, находящихся в Киеве для отправки автобусом в Венгрию.

В этой связи, МИД просит граждан связаться с Департаментом консульской службы МИД КР по следующему номеру: +996 551 312 000.

Место сбора в Киеве - железнодорожная станция "Дачная".

Также формируется список граждан Кыргызстана, находящихся во Львове. Контакты Посольства КР в Украине +380 50 776 3494.

Место сбора во Львове - Стрийский автовокзал.