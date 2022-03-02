Генсек ООН Антониу Гутерриш поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с тридцатой годовщиной членства в Организации объединенных наций.

"Дата 2 марта 1992 года является особым событием для нашей Организации. Около 5 процентов всех членов сегодняшней ООН присоединились к ней в этот единственный день.

За последние три десятилетия мы установили все более тесные партнерские отношения в области стремления к миру, стабильности и социальному прогрессу в регионе и во всем мире. Кыргызстан является важным сторонником многосторонней системы, продвигаясь вперед к Цели в области устойчивого развития и решению глобальных проблем.

Поскольку мы надеемся оправиться от пандемии COVID-19, я верю, что вместе мы можем двигаться к более устойчивым, устойчивым и справедливым обществам. Проявляя солидарность, единство цели и дух диалога, компромисс и примирение, мы можем противостоять стоящим перед нами вызовам и реализовать важнейшее стремление нашей Организации Объединенных Наций к миру, процветанию и правам человека для всех", - говорится в послании.

Генсек ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Кыргызстан за поддержку ООН в течении трех десятилетий и выразил надежду на продолжение укрепления связей в течение последующих многих лет.