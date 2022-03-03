В Доме-музее Семена Чуйкова открылась выставка "Весенняя капель"

В Мемориальном доме-музее Семена Чуйкова открылась выставка декоративно-прикладного искусства "Весенняя капель". Организаторы посвятили новую экспозицию произведений наших соотечественниц предстоящему празднику 8 Марта.

Такие выставки Дом-музей проводит каждую весну. Новый вернисаж объединил более ста работ десяти отечественных мастеров. В стенах музея бишкекчане могут увидеть произведения, созданные в самых разных техниках: текстильная аппликация, лоскутное шитье, вышивка крестом, шерстяная акварель, папье-маше, алмазная мозаика, хохломская роспись, игрушки из ткани, меха, керамика, цветы, сделанные из изолона.

Посетить экспозицию можно до 2 апреля.