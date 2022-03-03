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В Доме-музее Семена Чуйкова открылась выставка "Весенняя капель"

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- Анастасия Карелина
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В Мемориальном доме-музее Семена Чуйкова открылась выставка декоративно-прикладного искусства "Весенняя капель". Организаторы посвятили новую экспозицию произведений наших соотечественниц предстоящему празднику 8 Марта.

Такие выставки Дом-музей проводит каждую весну. Новый вернисаж объединил более ста работ десяти отечественных мастеров. В стенах музея бишкекчане могут увидеть произведения, созданные в самых разных техниках: текстильная аппликация, лоскутное шитье, вышивка крестом, шерстяная акварель, папье-маше, алмазная мозаика, хохломская роспись, игрушки из ткани, меха, керамика, цветы, сделанные из изолона.

Посетить экспозицию можно до 2 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/414936
Теги:
8 Марта, выставка, музей, Бишкек
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