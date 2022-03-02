Шестаков: Почему НПО не выходили на митинг ради мирных жителей Донбасса?

Политолог Игорь Шестаков выразил сомнение, что прошедшие в Бишкеке митинги в поддержку Украины происходили по зову души. Свое мнение по этому поводу эксперт высказал в разговоре с редакцией vb.kg. По его словам, кыргызстанцы просто на просто оказались в эпицентре информационной войны, одна и сторон которой пытается навязать свою точку зрения посредством лояльных неправительственных организаций.

"Безусловно Кыргызстан всегда позиционируется как страна с высокой гражданской активностью и частым проведением митингов. Не случайно же с 2005 года наши же политики назвали Кыргызстан страной митингов. Что касается последних событий, то события на Украине вызывают широкий общественный резонанс. Мы находимся в едином информационном пространстве, как с Российской Федерацией, так и со странами СНГ. В социальных сетях идут ожесточенные споры, впрочем, как это было и в 2014 году, когда на Украине был майдан, когда страна разделилась на региональное принятие майдана, и когда произошел уход Крыма в Российскую Федерацию. Тогда, помнится, тоже проходили митинги, но сейчас мне кажется, что западные спонсоры, так называемые партнеры наших гражданских организаций учли опыт предыдущих событий и сегодня уже кампания идет на системном уровне. Вот уже три митинга прошли в Бишкеке у посольства России и безусловно они могли быть заказными", - отметил Шестаков.

Эксперт напомнил, что когда в Кыргызстане принимали закон о мирных митингах, то очень многие факты тогда всплыли наружу.

"В этом году исполняется 10 лет как у нас был принят этот закон. Как раз при его принятии я участвовал в общественных обсуждениях законопроекта. Помнится, тогда депутаты и сами многие представители НПО говорили, что митинги в Кыргызстане обычно носят коммерческий характер, есть определенные заказчики, тарифы и расценки. Поэтому я не думаю, что за это время что-то изменилось. Такое частое митинговое проявление сегодня, я думаю, происходит не случайно: кто-то хочет получить лояльность со стороны своих западных грантодателей, кто-то хочет заявить о себе как политик. На мой взгляд, нас пытаются еще раз искусственно политизировать со стороны прежде всего США, которые занимают однозначную позицию. Они хотят диктовать свои условия, как должна выстраиваться ситуация на постсоветском пространстве. И это один из самых главных их интересов, чтобы мир был однополярным, и чтобы они управляли всем на свете", - сказал он.

В заключение политолог задался закономерным вопросом, почему, когда власти Украины 8 лет обстреливали мирных жителей Донбасса, то никто из представителей НПО не встал на их защиту.

"Когда в 2015 году военные РФ проводили спецоперацию против ИГИЛ в Сирии, то многие представители НПО громко заявляли, что это не наша война, хотя тысячи кыргызстанцев вербовались в ряды боевиков, включая женщин и детей. Когда власти Украины 8 лет обстреливали мирных жителей Донбасса, это тоже по версии НПО была не наша война. Никто не поднимал вопрос, что там погибают тысячи мирных жителей. Но сейчас эта ситуация, вдруг, стала нашей, причем, опять же никто из представителей НПО не дал объективной оценки действиям Киева. Они просто на просто открыто выступают на стороне Украины, которая явно поддерживается Западом", - добавил Игорь Альбертович.