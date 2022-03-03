"МИДу и отделам миграции посоветовали дружить с блогерами"

В Бишкеке прошел круглый стол на тему: "Проблемы кыргызской трудовой миграции: причины и пути решения", организованном дискуссионным клубом "Пикир", и в котором приняли участие представители госорганов, журналисты, политологи, эксперты по вопросам безопасности, общественные деятели Кыргызстана и России.

В ходе дискуссии эксперты обсудили причины возникновения "точек напряжения" в реализации прав трудовых мигрантов из КР на территории РФ.

В частности, какие преференции, предусмотренные для трудящихся государств-членов ЕАЭС, применяются РФ в отношении трудовых мигрантов из КР, а какие на практике остаются нереализованными; проблемы трудовых

мигрантов как повод для деструктивных сил к дискредитации ЕАЭС; пути решения проблем.

Советник Отдела защиты прав и интересов граждан Департамента консульской службы МИД КР Мээримбек Апышов обозначил какие проблемы надо решить, чтобы трудовые мигранты в России чувствовали себя еще более комфортно. Он напомнил что у мигрантов из КР из -за вступления в ЕАЭС 11 преференций, больше чем у выходцев из других стран, между тем, остаются несколько вопросов, которые требуют внимания:

"Вступление Кыргызстана в ЕАЭС позволило гражданам республики: не брать разрешения на работу и патентов; пребывать на территории России столько, сколько необходимо согласно трудовому договору; при устройстве на работу представлять свои документы об образовании, которые признаются на территории России; детям мигрантов посещать детские сады и школы.

Однако наряду с преференциями есть и проблемы, которые необходимо решить. Одна из них законодательная невозможность оформления обязательного медицинского страхования для членов семей трудящихся. Наши граждане на основании трудовых договоров могут оформить полис обязательного медстрахования, но законодательство РФ не предусматривает оформления такого полиса для членов их семей. Проводится активная работа по решению этого вопроса.

Постановка на миграционный учёт. Многие граждане, приехав в Россию, не могут зарегистрироваться по месту фактического проживания. То есть наши граждане зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживают в другом месте. Это связано с тем, что хозяева квартир избегают уплаты налогов государству и не заключают договор аренды.

Внесение граждан Кыргызстана в "чёрный список", если они совершили два или более административных нарушения. По итогам 2021 года в "чёрном списке" значатся 76 894 наших гражданина. МИД КР проводит работу по сокращению числа кыргызстанцев, которые попали в список.

В конце прошлого года в России вступили в силу законодательные поправки, предусматривающие обязательное медицинское освидетельствование дактилоскопическую регистрацию и фотографирование иностранных граждан. В январе-феврале в многофункциональном миграционном центре "Сахарово" наблюдались большие очереди. По этой причине было проработано открытие отдельного коридора – входа в центр для граждан Кыргызстана и других стран ЕАЭС.

Кыргызстанцы также могут пройти медицинское освидетельствование в медучреждениях, которые утверждены местными органами власти. В Москве таковых 17. Дактилоскопическую регистрацию и процедуру фотографирования можно пройти в отделениях Федеральной миграционной службы по месту пребывания. Медосвидетельствование включает в себя общие анализы, проверку на наличие ряда заболеваний (ВИЧ, сифилис, туберкулёз), а также консультации психолога и нарколога", - сказал он.

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия "Восток-Запад" Дмитрий Орлов заметил, что не появись в Америке немецких мигрантов, и традиции празднования Рождества там были бы иными. Но традиционно вокруг приезжих масса мифов:

"Как любой сложный процесс, миграция окружена большим количеством мифов. В странах, которые принимают мигрантов, эти мифы наиболее активно стали культивироваться после образования Таможенного, а потом – и Евразийского экономического союза. Некоторые эти мифы вполне безобидны. Но есть и такие, которые дискредитируют саму идею евразийской интеграции в глазах россиян. Мигранты здесь являются поводом для атаки.

Миф №1: мигрантов в России стало слишком много.

По данным МВД РФ, с января по сентябрь 2021 года в России было зарегистрировано 10 616 980 иностранных граждан. В тот же период число иностранцев, указавших в качестве цели въезда в Россию "работа", составило 5 694 539 человек. Кыргызстанцев среди них – 623 465 человек.

В 2020 году в России было зарегистрировано 8 200 000 иностранцев против 11 000 000 годом раньше. Сокращение объясняют пандемией COVID-19. Тем не менее, мы видим, что

передвижение иностранных граждан в Россию – величина непостоянная, и способна меняться в разных условиях.

Миф №2: мигранты живут за счёт социальных пособий.

На самом деле в России иностранные граждане, приехавшие на заработки, никаких материальных выплат не получают. Только в 2020 году Государственная дума РФ ратифицировала соглашение, согласно которому Россия обязуется выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС за наработанный в стране стаж. Для сравнения: с 2000 года в Великобритании мигранты из континентальной Европы платят на 64% больше налогов, чем получают пособий.

Миф №3: мигранты занимают рабочие места россиян.

Простой анализ открытых источников показывает, что мигранты часто выполняют работу, которую местные жители не хотят или не умеют выполнять. Работают иностранцы в

сфере услуг, включая ЖКХ, на стройках, на сельскохозяйственных угодьях.

По разным данным, в аграрном секторе России, например, задействовано в среднем 500 тысяч человек. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 и ограничений въезда в страну российские аграрии понесли убытки из-за того, что некому было собирать урожай. Сами россияне работать на полях отказались.

Миф №4: мигранты – это источник криминала.

Данные МВД России говорят иное: иностранцев, совершивших преступления - не более 3,7%.

Миф №5: мигранты разрушают идентичность принимающих государств, меняют

их цивилизацию, культуру и религиозную основу.

Здесь можно вспомнить высказывание Евгения Варшавера, социолога, руководителя группы исследований миграции и этничности, старшего научного сотрудника РАНХиГС: "Когда мы представляем классическое американское Рождество с носками, Санта-Клаусом, оленями, надо помнить, что эти традиции привнесли немецкие мигранты конца XIX века. На тот момент суровые англосаксонские протестанты праздновали Рождество совершенно иначе, и сложно себе представить, что в этом сообществе празднование было именно таким", - отметил Орлов.

Политолог, сопредседатель клуба "Пикир" Бакыт Бакетаев посоветовал МИДам обеих стран и отделам по миграции дружить с блогерами, чтобы помочь мигрантам:

"Власти Кыргызстана и России активно работают, чтобы устранить имеющиеся проблемы в сфере миграции. Но блогеры часто рисуют картину миграции исключительно чёрными красками. Они, например, распространяют новости о том, что в школах РФ дети мигрантов подвергаются насилию, их избивают. Хотя это могут быть единичные случаи, носящие бытовой характер. Но такие события особенно раздуваются.

Есть блогеры, которые посвящают свои выпуски только негативу, связанному с мигрантами. Такие материалы набирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров.

Отделу миграции, МИДу нужно встречаться с такими блогерами, разъяснять им что к чему – где правда, а где нет. С ними нужно сотрудничать, а не бороться. Это бы имело положительный эффект. Тем более, в блогерской среде есть ребята, которые освещают очень нужные события.

Наглядных примеров удачного сотрудничества. поиска точек соприкосновения должно быть больше, все должны их видеть в СМИ, на ТВ, в медиа-сфере: так во время последнего визита наших депутатов в Москву и их встречу с В. Матвиенко ребята расскзали об организации "Мекендештерге жардам", которая оказывает помощь мигрантам из КР по всем направлениям – обеспечивает консультациями, помогает с ПЦР-тестами, вакцинами и пр. Идёт правильная координация между мигрантами и работодателями. Важно отметить, что у таких роликов в интернете очень мало просмотров. Необходимо помогать широкому освещению их деятельности", - сказал Бакетаев.

По итогам дискуссии участники круглого стола выработали следующие предложения и рекомендации:

- властям КР ходатайствовать перед властями РФ о возможности рассмотрения вопроса отмены регистрации (постановки на регистрационный учёт) граждан КР при кратковременном выезде на родину на срок до 10 суток;

- рассмотреть возможность дополнительного упрощения принятия гражданства

РФ лицами (в т. ч. детьми), чьи родители являются гражданами России;

- органам власти Кыргызстана усилить разъяснительную работу среди

потенциальных трудовых мигрантов относительно условий работы граждан КР

в РФ;

- организовать совместно с соответствующими ведомствами Российской Федерации широкую познавательную кампанию для улучшения имиджа России в глазах мигрантов и мигрантов - в глазах России;

- внедрить в Кыргызстане институт специального социального работника, который будет защищать права более 1,5 тысячи детей трудовых мигрантов, принять специальный закон о социальной службе.