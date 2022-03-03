Полине сейчас нужно чудо!

- Чем вы ее травили?! Срочно на капельницу! - врачи инфекционки набросились с обвинениями на маму Полины. Девочка желтая, как лимон, сидела у Юли на коленях и тряслась от страха. Но через два дня инфекционисты развели руками: гепатита у нее нет, интоксикацию сняли, но будем наблюдать.

Просто наблюдать за тем, как у дочери распадается печень, мама не могла. Она понимала, надо найти причину серьезной патологии. И начались визиты по гепатологам, гастроэнтерологам, инфекционистам... Анализы, УЗИ, многочисленные тесты - и везде все чисто!

- Врачи предположили, что печень могла отреагировать на прием лекарств - до этого мы лечили Полине гайморит. Гепатолог назначил лечение, но оно не дало результатов. В тяжелом состоянии Полину доставили в детское гастроэнтерологическое отделение. Его заведующая тоже возмутилась: ребенка не лечили, довели почти до реанимации! Но через неделю она пригласила меня в кабинет и призналась, что не знает, что с Полиной. Посадили ее на гормоны, угнетающие иммунную систему. Несколько месяцев все было хорошо, но потом я заметила, что у Полины вновь стали желтеть глазки. А перед Новым годом она снова резко пожелтела. Сдали анализы - билирубин зашкаливал, - Юлия достает толстую папку с медицинскими документами Полины. Сейчас это главное портфолио, с которым мама с дочкой ходят по организациям и просят помощи.

А недавно все было иначе. Полина занималась в детском модельном агнентстве, создавала радостные образы для фотосессий и даже зарплату получала - полторы тысячи за фотосъемку.

- На первую зарплату маме подарок хотела купить, а она сказала, что у нее все есть. И мы вместе выбрали мне вот эту куртку! - улыбается Полина, и на ее лице расцветают ямочки. Она скучает по студии, подружкам, фотосессиям, которые больше напоминали веселые игры.

Три последних месяца Полина провела в больнице. Каждый день ей делают несколько капельниц - руки уже исколоты вдоль и поперек! Альбумин, гептрал, тат - препараты, которые нужно вливать ежедневно, чтобы девочка не обрушилась в тяжелую интоксикацию. Их стоимость - 4 тысячи 500 сомов.

- Наступил день, когда у меня остались лекарства только на сутки. В гости приехала золовка, я разрыдалась, рассказала ей о беде. Она сделала пост в соцсетях. Первый альбумин нам привезли из Владимирского собора, потом люди потихоньку подключились, стали помогать. Без этих лекарств Полина жить не может. Но и бесконечно вливать их нельзя. Врачи торопят: пока у нее семьдесят процентов печени живы, важно сохранить орган! - Юлия старается не расплакаться в присутствии дочки, но голос дрожит, выдавая чувства матери, которая выгорает от бессилия.

Рекомендация врачей везти Полину в Россию прозвучала для Юлии словно приговор. На какие деньги она это сделает? Мать–одиночка, трое детей, Полька - старшая. Юля работала в салоне красоты, но денег хватало только на продукты. Отец детей помогает по возможности, но бывает это нечасто. Мужчина разрушил свою жизнь и семью большими долгами. Юля просит не углубляться в эту историю - ей до сих пор больно.

- Но есть у меня огромная поддержка - это сообщество мам детей с редкими заболеваниями. Мы друг друга понимаем с полуслова, стараемся помочь. И вот одна из мамочек дала наводку - в Санкт–Петербурге есть институт, занимающийся лечением таких патологий. Отправила туда документы, нас пригласили на обследование на 2 марта. Добрый человек купил билеты, летим 28 февраля! - нетерпеливо, словно от превкушения чего–то радостного, ерзает на диване Юлия.

Улетают мама и дочь в неизвестность - словно шагают в пропасть с закрытыми глазами, надеясь, что неведомая сила подхватит их в полете. У них нет денег, нужных для обследования, - около полумиллиона сомов. Но не ехать нельзя - каждый день у Поли отмирает часть печени, высыхая в грубую фиброзную ткань. Еще немного - и спасти Полину сможет только пересадка.

Поле сейчас нужно чудо! Такое же, которое мы с вами сотворили для Женьки - парня, у которого тоже был непонятный диагноз, и он едва не погиб на операционном столе. На прошлой неделе мы писали о нем: Женя вернулся из Москвы с точным диагнозом и протоколом лечения. Он пришел к нам и принес в конверте сорок тысяч сомов - эстафету жизни для другого ребенка. И им стала Полина. Потому что девочка только начинает трудный, изнурительный путь к выживанию. Мы верим, что она обязательно вернется здоровой и передаст эстафету дальше. Ну а пока срочный сбор открыт!

Помочь Полине можно несколькими способами:

перечислить деньги на электронный кошелек "ЭЛСОМ": 0702193000;

сделать перевод на карту VISA Optimabank: 4169585345105604 (Орлова Юлия Камильевна);

телефон и вотсап Юлии: +996 702–19–30–00.