5 марта стартует чемпионат Кыргызстана по футболу

Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги стартует 5 марта. В этот день будет сыграно три матча, еще два матча пройдут 6 марта. Всего в первом туре сыграют пять матчей: "Илбирс" – "Дордой"; "Абдыш-Ата" – "Кара-Балта"; "Алай" – "Нур-Баткен"; "Каганат – Нефтчи"; "Алга" – "Талант". Таким образом, в новом сезоне борьбу за медали будут вести 10 команд, а не восемь, как в прошлом году. Так появилось два новичка сезона: "Нур-Баткен" из Баткента и "Талант" из Бишкека. В источнике можно найти бонусы "Bettery", которые можно использовать в том числе на матчах этих команд.

Главным фаворитом чемпионата, по словам экспертов, по-прежнему является чемпион прошлого года бишкекский "Дордой". "Дордой" побеждает в чемпионате уже четыре года подряд, но, возможно, в этом году кому-то удастся прервать гегемонию, так как команда взяла курс на омоложение и из нее ушли многие опытные игроки.

Главными претендентами на медали после чемпиона являются: серебряный призёр прошлого сезона "Абдыш-Ата" из Канта, бронзовый призер "Алга" из Бишкека, и "Алай" из Оша. Все они, кроме "Абдыш-Ата", в своё время уже становились чемпионами Кыргызстана по футболу.

Матчи второго тура запланированы на 11-12 марта. На поле встретятся: "Алай" – "Каганат"; "Нур-Баткен" – "Нефтчи"; "Дордой" – "Талант"; "Илбирс" – "Кара-Балта", "Абдыш-Ата" – "Алга".