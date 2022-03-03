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"Достойное трудоустройство мигрантов необходимо для стабильности страны"

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- Светлана Лаптева
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Политолог Денис Бердаков считает, что необходимо больше внимания обращать на достойное трудоустройство трудовых мигрантов из Кыргызстана, поскольку это влияет на политическую стабильность прежде всего в самой стране. Об этом он заявил на Круглом столе: "Проблемы кыргызской трудовой миграции: причины и пути решения".

Эксперт привел сравнительные характеристики потоков миграции в странах ЦА. Так оказалось, что поскольку наша страна является членом ЕАЭС, то они зарабатывают гораздо больше, чем мигранты из соседних стран ЦА.

"Население Кыргызской Республики составляет 6,6 миллиона человек, а к 2020 году 774 тысячи граждан Кыргызстана проживали за пределами страны. Примерно от 800 тысяч до 1 миллиона граждан республики (около 40 процентов рабочей силы страны) регулярно работают за границей, при этом около 50 тысяч кыргызстанцев ежегодно уезжают из страны на работу.

Они работают в различных секторах, включая розничную торговлю, гостиницы, рестораны, службы такси, строительство и сельское хозяйство. Около 76 процентов - моложе 35 лет и 53 процента – женщины. Трудящиеся женщины-мигранты в основном работают в сфере услуг, общественного питания, производства одежды и в качестве домашних работников.

В миграцию из Кыргызстана уезжает более 20 % экономически активного населения, в основном молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет. Около 40% мигрантов – это женщины. Среди мигрантов преобладают жители южных областей, где высок уровень безработицы.

По данным Национального статистического комитета, в 2019 году денежные переводы мигрантов способствовали снижению уровня бедности в стране на 11,1 процентных пункта (с 31,2 процента до 20,1 процента), что свидетельствует о том, что 715 тысяч человек полагаются на эти переводы, чтобы избежать бедности. Переводы позволяют получающим их семьям увеличить общий доход, а также диверсифицировать источники дохода, создавая важный буфер против экономических потрясений, таких как пандемия COVID-19.

В 2021 году трудовые мигранты перевели в Кыргызстан $2 млрд 756,2 млн. Такие данные приводит Национальный банк республики. Из них 97,6% - это денежные переводы из России. При этом наибольшие суммы мигранты перевели в страну в июне и сентябре - $266,9 миллиона и $295,5 миллиона соответственно.

Действующая власть Кыргызстана прилагает много усилий для оказания помощи трудящимся в России. Ведутся постоянные переговоры, оказывается консультативная помощь. Например, недавно удалось организовать отдельный коридор в "Сахарово" для ускоренного получения всех документов, дактилоскопии. Идут постоянные визиты по линии МИД. Всё это делается, потому что есть понимание: достойное трудоустройство наших мигрантов за рубежом – основа политической стабильности. Их денежные переводы являются ключевыми в борьбе с бедностью", - сказал Бердаков.


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URL: https://www.vb.kg/414942
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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