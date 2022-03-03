Джами Аширов: в Мытищах и Химках 70-80 % учащихся в школах - дети мигрантов

Эксперт по вопросам миграции из Москвы Джами Аширов на Круглом столе в Бишкеке рассказал, чем осложнилась ситуация мигрантов в России в постковидное время и с момента начала спецоперации на Украине.

"В связи с последними событиями в России положение мигрантов сейчас неоднозначное. Перебои с денежными переводами коснулись как бизнесменов, так и мигрантов. На фоне постковидного кризиса мигрантов в РФ стало очень много – больше миллиона человек. Например, в ближайших городах – Мытищи и Химки – 70-80% учащихся в классе – дети мигрантов. В связи с этим местное население начало возмущаться, и местами уже начинают ужесточать условия пребывания приезжих.

К таким мерам можно причислить закон об обязательном прохождении медицинского освидетельствования (страхования) даже для детей мигрантов – с семи лет. Идёт большая социальная нагрузка на школы, детские сады. С другой стороны, такое положение дел говорит о том, что мигранты уже могут себе позволить привозить в Россию детей", - сказал он.

Эксперт особо отметил, что, так как, кыргызскоязычный сегмент социальных сетей оккупировали либеральные журналисты, которые работают системно, то поэтому каждое негативное событие по теме миграции раздувается до вселенского масштаба.

"Поэтому у многих мигрантов, которые получают информацию только посредством интернета, отношение к местным властям в стране пребывания достаточно негативное.

И мы видим очень много драк с участием наших сограждан, и даже нападения на полицейских. К сожалению, такое имеет место быть.

Руководство Кыргызстана, чиновники стараются как-то решить эту проблему, но, к сожалению, у нас нет преемственности. Власть у нас часто меняется, и каждое новое руководство начинает всё с нуля. И в этой ситуации важна работа совместных правовых и культурных программ", - добавил Аширов.