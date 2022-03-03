13 лет лидеру мобильной связи Кыргызстана. Спасибо, что вы с нами!

Сегодня, 3 марта 2022 года, свой День рождения отмечает Мобильный оператор О!.

Уважаемые клиенты, друзья!

Всё это время вы доверяете нам право быть вашим оператором мобильной связи и скоростного интернета. Благодаря вашей поддержке и требовательности, мы развиваемся и являемся оператором №1 в Кыргызстане*.

Мы благодарим всех наших партнеров! Ещё много предстоит общих побед и достижений – мы готовы к новым вызовам, к плодотворной работе и к интересным проектам.

Вот самые значимые за 2021-й год:

Несмотря на работу в условиях пандемии и нестабильность валют, сеть О! увеличивался охват, строились новые сайты, продолжалась поставка оборудования. За 2021-й год емкость сети увеличена более чем на 30%. Всё это позволило выдержать пиковый рост нагрузки и потребления трафика, в том числе связанным с дистанционной работой и онлайн-обучением населения. Сегодня О! охватывает более 99% населения страны 4G/3G/2G, а это более 6 миллионов кыргызстанцев.

Развили обслуживающую сеть терминалов и торговых точек до такого масштаба, что сегодня пополнить баланс и получить целый комплекс услуг мобильной связи О! можно практически на каждом шагу в самом отдалённом селе страны. 112 магазинов O!Store по всей стране ждут вас за смартфонами и решением любых мобильных вопросов.

Запустили эксклюзивную подписку "Яндекс Плюс" с настоящим гигантом цифровой индустрии и подарили кыргызстанцам 90 дней совершенно бесплатных возможностей. Теперь тысячи кыргызстанцев смотрят фильмы и сериалы всего мира в качестве на Кинопоиске, слушают миллионную аудиотеку с Яднекс.Музыкой, ездят с комфортом в Яндекс.Такси со скидкой 10% и хранят свои файлы до 10 ГБ на Яндекс.Диске.

Улучшили семейный тариф "Вместе дешевле 2.0" и сделали то, чего раньше не делал никто – предложили домашний проводной интернет + мобильное телевидение В ПОДАРОК при покупке мобильной связи на всю семью.

Продолжили развивать цифровую экосистему – приложение "Мой О!", которое уже скачали более 2 миллионов раз. Сервис "О!Деньги" стал лучшим финтех-проектом 2021 года по версии экспертов IT-форума Digital Ishker, и вот, почему:

Реализовали возможность обналичивать средства с кошелька "О!Деньги" без комиссии в любом O!Store. Запустили масштабный сервис бесплатных объявлений "О!Маркет" для онлайн-покупки и продажи товаров и услуг на базе приложения "Мой О!". Реализовали возможность получения сертификата вакцинации прямо в приложении. Стали лидерами по количеству услуг в электронном каталоге кошелька "О!Деньги" – сейчас не выходя из дома можно оплатить около 900 полезных сервисов. В 3 раза увеличили количество точек приема оплаты – теперь более 1700 различных мест по всей стране принимают безналичные платежи через "О!Деньги". Это кафе, магазины, аптеки, лаборатории, АЗС и не только. Расширили спектр финансовых услуг, увеличив их количество до 85 – это погашение кредитов, пополнение карт, счетов и депозитов. Некоторые услуги доступны и вовсе без комиссии! Добавили возможность мгновенного получения международных переводов: из любой точки мира через платежную систему Contact и из России через "Сбербанк Онлайн" и сервис QIWI. Еще мы дарили подарки! Разыграли 3 автомобиля и 200 смартфонов в рамках лотереи.

А за онлайн-идентификацию и вакцинацию наши абоненты бесплатно получили 2 000 000 гигабайтов интернета!

Продолжили улучшать тариф для умных устройств. Учли пожелания пользователей и сделали тариф ещё более выгодным и удобным, а в O!Store появились целые комплекты для "умных домов": это и охранные системы, и различные датчики по контролю за температурой, дымом, газом, и умные переключатели, и розетки.

В тесном сотрудничестве с государственными органами помогли сотням предпринимателей Кыргызстана перейти на новый налоговый режим и начать вести свой бизнес, просто используя приложение "О!Касса" на своем смартфоне.

Вместе с O!TV мы подарили любителям спорта возможность в прямом эфире смотреть матч EURO-2020 и другие громкие события. Недаром O!TV по-прежнему лидирует в рейтинге развлекательных приложений, разработанных в Кыргызстане.

Оказали помощь жителям Баткена, пережившим военный конфликт на границе, предоставив бесплатную связь и особенно поддержав детей.

Друзья, мы на расстоянии клика! Вас уже более полумиллиона в наших социальных сетях, где мы отвечаем на десятки тысяч ваших вопросов. Мы круглосуточно с вами на связи: в Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter. Ежедневно стараемся сделать так, чтобы вы улыбались. Для вас мы снимаем сотни смешных и полезных роликов, устраиваем весёлые конкурсы и дарим подарки счастливчикам.

Ежегодно оператор О! вкладывает десятки миллионов долларов в расширение сети, инвестирует в экономику страны, создает сотни рабочих мест, прозрачно выплачивает многомиллионные налоги, пополняя государственный бюджет. Так, в прошлом году сумма платежей в госказну составила более 3 миллиардов сомов.

Выбирая сеть О!, каждый абонент вносит свой значимый вклад в благополучие всего Кыргызстана.

* по абонентам, доходам и охвату 4G LTE населения страны.

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Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.Услуги денежных переводов предоставляются в партнёрстве с коммерческими банками КР.