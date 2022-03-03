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В МВД отметили День государственного флага

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- Анастасия Карелина
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В Центральном аппарате МВД прошло мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею государственного флага Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Участие в событии приняло руководство Министерства, начальники и личный состав всех подразделений центрального аппарата.

"Сегодня важный день для всех граждан, любящих свою Родину, особенное событие, символизирующее историю государства, его настоящее и будущее. В эпосе "Манас" не раз упоминается "красный стяг", сопровождавший героя, что доказывает, что символ государства существовал у кыргызов с древних времен. Наши предки чтили знамя, свято хранили его, передавали будущим поколениям, указывая путь к высшим ценностям. Поэтому и сегодня мы видим главный символ страны в красном цвете. Кыргызский флаг гордо развевается на международных политических, культурных и спортивных мероприятиях наравне со стягами других стран мира", - сказал министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков.

Началось событие с поднятия государственного флага, прозвучал гимн страны. В ходе торжества собравшимся рассказали историю государственного флага Кыргызстана, пояснили смысл и значение его символов.


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URL: https://www.vb.kg/414949
Теги:
МВД, флаг, Кыргызстан
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