Активист новому мэру Бишкека: А вы точно будете служить городу?

Гражданский активист Атай Бейшенбек, который ранее вызвал столичного градоначальника на дебаты, уверен, что не стоит многого ожидать от нового мэра Бишкека Абдыкадырова Эмиля. Об этом редакции vb.kg заявил он сам.

По его словам, он вчера посмотрел выступление нового мэра и пришел к выводу, что не стоит возлагать большие надежды на человека, который говорил дежурные слова.

"А ведь должен быть четкий, конкретный план работы. Нужно разработать индикатор для оценки работы главы города. Какие муниципальные задачи выполнены? Какие условия созданы для горожан? Предыдущий мэр не справился с поставленной муниципальной задачей", - сказал Атай Бейшенбек.

Активист также прокомментировал заявление мэра Бишкека о хаотичных застройках в городе.

"До этого я уже писал в соцсети о том, что сам мэр в какой-то степени имеет отношение к этим застройкам и вся эта информация имеется в отрытых источниках.

Оказывается, наш мэр является учредителем строительной компании "Нур Строй Монтаж", которая каким-то образом получила во временное пользование участок на территории дома-интерната для престарелых по улице Абая Айни.

В ноябре 2019 года, чтобы получить разрешение за ввод в эксплуатацию 12-этажного жилого дома, расположенного на пересечении улиц Ахунбаева-Кропоткина, представитель ОсОО "Нур Строй Монтаж" дал взятку инспектору Госэкотехинспекции в размере 4 тысяч долларов за ввод в эксплуатацию.

14 февраля 2022 года строительная компания "Нур Строй Монтаж" была оштрафована на 17 тысяч сомов за самовольное строительство подъездных путей на улице Абая, 93.

То есть горожане возмущаются, что город разрушается, все ждут, когда же появится человек, который остановит строительный беспредел и приведет в порядок столицу. А тут мэром становится человек, который, собственно, сам участвует во всем этом хаосе.

Поэтому хочется, глядя в глаза новому мэру, спросить: "А вы точно будете служить городу?" - добавил он.