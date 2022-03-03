Акылбек Жапаров встретился с представителями корпорации "Zijin Mining"

Акылбек Жапаров встретился с членами делегации китайской корпорации "Zijin Mining". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На встрече также присутствовало руководство открытого акционерного общества "Кыргызалтын" и общества с ограниченной ответственностью "Алтынкен". Обсуждались актуальные вопросы деятельности золоторудного месторождения Талдыбулак-Левобережный, а также вопросы инвестиционного сотрудничества.

Отмечается, что с 2011 года компания "Supurb Pacific Ltd", являющаяся дочерней компанией горнопромышленной корпорации "Zijin Mining", владеет 60-ти процентной долей уставного капитала в ОсОО "Алтынкен".